Dünya Romanlar Günü'nde "birlik" mesajı

Canik'te gerçekleştirilen Dünya Romanlar Günü buluşmasında birlik mesajı verildi.

Canik Kaymakamlığı tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle ilçede iftar programı düzenlendi. Canik'te yaşayan Roman vatandaşların aileleriyle birlikte yer aldığı programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay ve protokol katıldı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Programa ev sahipliği yapan Canik Kaymakamı Mahmut Halal tüm davetlilerin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladığını belirtti.



"Farklı kültürlerin güzel birlikteliğini sergiliyoruz"

İftar programında konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki farklı kültürlerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşadığını dile getirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik ilçemiz olarak bizler farklı kültürlerin en fazla yaşadığı bir ilçeyiz. Roman kardeşlerimizin nüfusunun en yoğun olduğu Canik ilçemizde farklı kültürlerle beraber güzel bir birliktelik sergiliyoruz" dedi.



Eğitim yatırımlarına vurgu

Göreve geldikleri 2019 yılından itibaren ilçede önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Fiziki yatırımlarla birlikte ilçe insanımızın eğitimine yönelik ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Bununla beraber eğitimle ilgili bizlere başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızın çocuklarına her türlü desteği kesintisiz ve istisnasız veriyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu konuşmasında şunlara değindi:

"85 milyon, hiçbir sınıf ve ırk farklılığı olmaksızın bir tarağın dişleri gibi eşit vatandaşlık ve hemşerilik ile aynı vatanın toprakları üzerinde birliktelik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde bayramı da idrak etmeyi hepimize nasip eylesin.”

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