Meteorolojiden ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevre iller için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi “Kuvvetli yağışlara dikkat” uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemizde beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren; Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



Samsun Valiliği de uyardı

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre 11 Nisan Pazartesi saat 18.00 ile 12 Nisan Salı saat 06.00 arasında Samsun’da sağanak ve kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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