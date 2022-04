Av. Polat: “İlkokul ve liselerde müdürlerin yanına hukukçu verilmeli” Hukukçular sahadan tecrübeli isimleri ağırlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencileri, Avukat Şahin Polat ile “Hâkimlik ve Savcılık Mesleğinde Karar Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?” adlı konferansta bir araya geldi.

“Hâkimlerin telefonu hiç çalmaz ama savcı ve avukatların telefonları hiç susmaz. Hukuka her zaman ihtiyaç oluyor” diyen Av. Polat, “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı merkez dışındaki ilkokul ve liselerde müdürlerin yanına hukukçu verilmeli. Bu şekilde hukuka uygun işlemler eğitimin tüm aşamalarında yer bulur ve ülkemiz daha çok kalkınır, istihdam da sağlanmış olur” önerisinde bulundu.

OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğunun, Avukat ve Emekli Askerî Hâkim Albay Şahin Polat’ın katılımıyla gerçekleştirdiği konferansa; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Hukuk Fakültesi Sekreteri Nazım Ölmez, Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Atilla Türer ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



“Hâkimler, kanunun emrettiği sınırlar dâhilinde vicdani kanaatlerine göre karar almalı”

Konferansında öz geçmişi ve çalışma hayatından bahseden Avukat Şahin Polat, “Hâkimler ve savcılar mesleğinde dürüst, ahlaklı ve temiz yaşam sürmeli. Hâkimlik, çok kutsal bir meslek. Herkes, gözünüzün içine bakıyor, hürriyeti bağlayıcı ceza veriyor. Kim verebilir? Dolayısıyla hâkimler, kanunun emrettiği sınırlar dâhilinde vicdani kanaatlerine göre karar almalı, her türlü tesirden uzaklaşarak devlete ve millete olan sorumluluğunu asla aklından çıkarmamalı” diyerek adaletin sembollerinin terazi, hak, hukuk olduğunu ve bunların ekmek ve su gibi önemli olduğunun altını çizdi.



“Hukukçular her alanda olmalılar”

Hukuk mecrasının çalışma sürecinin yüksek tempoda olduğunu dile getiren Polat, sözlerinin devamında “Hâkimlerin telefonu hiç çalmaz ama savcı ve avukatların telefonları hiç susmaz. Hukuka her zaman ihtiyaç oluyor. Hukukçular genellikle merkezlerde bulunuyor fakat bana göre her alanda olmalılar. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı merkez dışındaki ilkokul ve liselerde müdürlerin yanına hukukçu verilmeli. Bu şekilde hukuka uygun işlemler eğitimin tüm aşamalarında yer bulur ve ülkemiz daha çok kalkınır, istihdam da sağlanmış olur” dedi.



“Mektebi asli, kıtadır”

Konuşmasında hukuk bürosunda çalışmanın tecrübe kazandıracağını vurgulayan Avukat Polat, “Yeni mezunlar direkt olarak kendi bürolarını kurmak istiyorlar. Bence bu yanlış. Maddi durumunuz varsa bile, hatta okulu birincilikle bitirseniz dahi mezun olduktan sonra bir hukuk bürosunda çalışın çünkü mektebi asli, kıtadır. Yani mesleğinizin gerektirdiği tecrübeyi sahada kazanırsınız. Geleceğin hukukçuları olarak size kılavuzluk edecek her türlü deneyimi ve birikimi ciddiye alın. Pozitif olun, hayal kurun, ısrarla üstüne gidin ve pes etmeyin” sözlerine yer verdi.

Konuk Avukat Şahin Polat, konferansında öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak onlara tavsiyelerde bulundu.

Konferans, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.