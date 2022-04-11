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Samsun Büyükşehir bütçesinin yarısı yatırıma Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediyenin bütçesinin yüzde 50'sini yatırıma ayırdıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir bütçesinin yarısı yatırıma Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediyenin bütçesinin yüzde 50’sini yatırıma ayırdıklarını söyledi.
41 maddenin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Encümen ve komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı meclis toplantısında 2021 yılı denetim ve faaliyet raporları da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediyenin mali durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Gelir ve gider bütçeleri hakkında bilgi veren Genel Sekreter İlhan Bayram, “Bütçe giderlerimiz 2021 yılı içerisinde 1 milyar 523 milyon 397 bin TL olmuş. Bütçe gelirlerimiz de kesinleşen hesaba göre 1 milyar 308 milyon 908 bin TL olmuş. Bütçe dengelerinin geçmiş yıllarına baktığınızda geçen sene harcamamız, gelirimizden daha fazla. Giderlerimizde 2019’da yüzde 88, 2022’de yüzde 92 ve 2021’de de yüzde 96 oranında gerçekleşme var. Gelirlerimizde 2019’da yüzde 103, 2020’de yüzde 111 ve 2021’de yüzde 114 gerçekleşme sağlamışız” dedi.

“Bütçenin yüzde 50’si yatırıma ayrıldı”
Belediyenin bütçesinin yarısının yatırım hizmetlerine ayrıldığına dikkat çeken İlhan Bayram, “Bütçeyi 3 ana başlıkta inceliyoruz. Yatırım harcamaları, personel harcamaları ve diğer harcamalar olarak bakıyoruz. 2021’de yatırım 693 milyon 55 bin TL, personel harcamaları 261 milyon TL ve diğer harcamalar 568 milyon TL. Yıllar itibariyle yatırım oranına baktığımızda 2019’da yatırım bütçesi 200 milyon iken 2020’de yüzde 54, 2021’e geçerken ise yüzde 123’lük bir artış var. 2021 yılında Büyükşehrin yatırıma yüklenmesi mali tabloda da görülmekte. Gider kalemlerinin bütçe içerisindeki oranlarına baktığımızda 2021’de 2020 ve 2019’a göre yatırım harcamalarının yüzde 46 oranında diğer harcamalardan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Buna yatırımda kullandığımız personeli de eklediğinizde ayrılan bütçe yüzde 50’yi geçiyor. Türkiye genlinde büyükşehirleri dikkate aldığınızda yatırım bütçesi yüzde 35’in altında kalanlar, ‘yatırıma çok önem vermiyor’ denilebilir. Bu verilere göre yüzde 50 oldukça büyük bir rakamdır” diye konuştu.

“Şu anda 2 milyar 126 milyon borcumuz var, piyasa borcumuz yok”
Borç ve gelirler hakkında da bilgilendirmede bulunan Bayram ayrıca şunları söyledi:
“Önemli olan gelirlerin arttırılmasıdır. Gelirlerde de merkezi idareden gelen pay 2019’da 662 milyon TL iken 2021’de 1 milyar 100 bin TL’yi geçmiştir. Öz gelirlerimiz 2019’da 100 milyon iken 2021’de 2 katı yani 203 milyon TL olmuştur. Yani Büyükşehir olarak kaynak üretiyoruz. Bütçeye oranladığınız zaman 3 katından fazla borcu olan bir Büyükşehir Belediyesindeyiz. Dolayısıyla biz bu yatırım ve harcamaları yaparken başkanımızın talimatı gereği aldığımız zamanki borç tabanını aşmamak üzere ödediğimizden daha az miktarda borç alacağız. 2019’da 112 milyon TL, 2020’de 162 milyon TL ve 221’de de 334 milyon TL borçlanmışız. Meclisten aldığımız borçlanma yetkisi 440 milyon TL’yken, biz bu yetkinin tamamını kullanmadık. Şu andaki durumumuz Nisan 2019’da göreve geldiğimizde 360 milyon TL piyasa borcumuz vardı. Şu an itibarıyla piyasa borcumuz yoktur. Krediler, diğer teminatlarımız ve diğer borçlar 1 milyar 877 milyon TL’ydi şu anda 2 milyar 126 milyon TL. Toplamda 2019’da göreve geldiğimizde 2 milyar 237 milyon TL borcumuz vardı. Şu anda 2 milyar 126 milyon borcumuz var. Yani borcumuzu da azaltmaya gayret ediyoruz.”
Komisyonda görüşülmesi gereken diğer maddeler ise daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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