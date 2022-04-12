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Başkan Doğan: “Çarşamba OSB ilçemize büyük katkı sağlayacak" Çarşamba’da muhtarlar iftarda buluştu

İHA

Başkan Doğan: “Çarşamba OSB ilçemize büyük katkı sağlayacak" Çarşamba’da muhtarlar iftarda buluştu

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizde(OSB) çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah OSB’miz ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen iftar programında AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe protokolü ve muhtarlar bir araya geldi.

“Muhtarlar, yerel yönetimlerin önemli bir unsuru”
Muhtarların yerel yönetimler açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ramazan ayımızı hemşehrilerimizle bir araya gelerek iftarımızı onlarla yaparak geçirmeye özen gösteriyoruz. Sayın Vekilimiz Fuat Köktaş, Kaymakamımız Şükrü Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanımız Yusuf Özkan ve ilçe protokolümüz ile birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. İlçemize dair istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinledik. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızda önemli bir köprü vazifesi görüyor. Gerek tüm mahallelerimize dair bilgi edinmek gerek yapılan faaliyetlerimizi anlatmak amacıyla muhtarlarımızla bir araya gelmeyi değerli buluyoruz. Muhtarlarımızla diyaloğumuzu güçlü tutarak hemşehrilerimize daha hızlı ve kaliteli şekilde hizmet ulaştırıyoruz. Ortak aklı ön plana koyan, çözüm odaklı, müzakereci ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın muhtarlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesini sağlamak adına muhtarlık hizmet binalarının belediyemiz koordinesinde yapım çalışmalarına başladık ve bazılarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Her anlamda tüm hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, daha konforlu bir hayat sunmak için çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Çarşamba’mızı geliştirmeye devam ediyoruz”
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba için azim ve istikrarla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Doğan, “İlçemizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 143 mahallemizde, belirli bir plan dahilinde yol çalışmalarımız devam ediyor. Yol çalışmalarımızda birinci hedefimiz, tarımsal üretimi de arttırmak adına kırsal mahallelerde tarla yollarına kadar ulaşım sorununu çözmeyi amaç edinmekti. Bu nedenle şehir merkezinde altyapı çalışmaları başlayıncaya kadar geçen süreçte, kırsal mahalle yollarında çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bir yandan da şehir merkezimizde, mahallelerimizi çağın şartlarına uygun hale getirmek adına çalışıyoruz. Öncelikli olarak merkez mahallelerden başladığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla ilçemizin çehresini değiştiriyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlandığında biriken yağmur suyu ve taşkınların da önüne geçmiş olacağız. Öncelik aş, öncelik iş diyerek ilçemizde istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah OSB’miz ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. İlçemizdeki sportif faaliyetleri geliştirmek ve gençlerimize yeni sosyal alanlar oluşturmak adına Üçköprü, Ali Fuad Başgil, Şenyurt, Umut ve Cumhuriyet Mahallerimize futbol sahaları kazandırdık. İlçemizde eğitimden spora, üretimden istihdama her gün bir öncekinden daha iyisini yapma gayretiyle çalışmalarımızı icra ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Muhtarlar, mahallerimizde gözümüz, kulağımız”
Muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu devlet ile halk arasında köprü vazifesi yaparak, önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini dile getiren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimizin muhtarlarımıza verdiği önem ve değer her zaman ortadadır. Muhtarlarımız, mahallelerinizde seçilmiş bir kanaat önderi olarak seçkin, seçilmiş kişiler olarak mahallelerimiz üzerindeki gözümüz kulağımızsınız. Bugün her birinizin mahallelerinizde sorunları olabilir. Bugüne kadar olduğu gibi bunları da yine Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimiz ile birlikte çözüme kavuştururuz, hizmet bizim işimiz” ifadelerini kullandı.

Samsun’a yatırımlar devam ediyor
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş yapılan yatırımlar hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti: “Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’i Samsun'a davet etmiştik ve bir dizi programlar ve açılış gerçekleştirmiştik. Sayın Bakanımız, Çarşamba başta olmak üzere Samsun’umuz için önemli yatırımların ve çalışmaların müjdesini verdi. Yine mahallelerimizde boş olan köy okulları ile güzel bir proje ve çalışma yapılacak. Bunu muhtarlarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız ile irtibat kurarak ilerleyebilirler. Lokasyon uygunsa bu yerler muhtar odalarının olduğu, mahalle sakinlerinin oturup zaman geçirebileceği ve anaokulu eğitimi ve birtakım kursların olacağı mekanlar haline getirilecek. Çarşamba OSB için yıllardır çok mücadele ettik, sonuna da geldik. Temelini atan, fabrikasını açan yatırımcıların bir an önce hizmete girip istihdam ve katma değer sağlamalıdır. Bununla birlikte Çarşamba OSB çok ciddi bir merkez olacak inşallah. Bu anlamda bizler de şehrimiz adına TBMM'de gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kanunları, mevzuatları çıkartıyoruz. En son çıkan kanunda siz değerli muhtarlarımızı ilgilendiriyordu. Muhtar maaşlarına düzenleme getiren teklif kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha mağfiret, bolluk ve bereket ayı mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum."
Çarşamba Belediyesi ev sahipliğinde muhtarlarla düzenlenen iftar programına; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, ilçe protokolü ve Çarşamba Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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