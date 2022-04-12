Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak Samsun’da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek

Gün içinde veya uykudan kalkarak pek çok kez kan şekeri ölçümü için parmak uçlarını delmek zorunda kalan ve farklı sorunlarla karşılan “tip 1 diyabet” tanılı 100 öğrenciye, hayırseverler tarafından alınan kan şekeri ölçüm cihazları verilecek. Cihazların ek malzemeleri ise yine 1 yıl boyunca hayırseverler tarafından karşılanacak.

Tip1 diyabet (İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığı) ile mücadele eden çocukların kan şekerlerini kontrol altında tutmak için sürekli şeker düzeylerinin ölçülmesi gerekiyor. Bunun için 'şeker ölçüm sensörü' olmayan çocuklar günde 10’dan fazla parmaklarını delerek ölçüm yapmak zorunda kalıyor. Bu durum karşısında çocukların hem canı acıyor hem de korkmalarını sebep oluyor. Şeker düzeyinin yükselmesi veya inmesinden kaynaklanan hayati tehlikelere karşı ise aileler ve şeker hastası çocuklar sosyalleşemiyor. Cihazın 1 yıllık maliyeti ise 15 ile 20 bin TL arasında olmasından dolayı maddi sıkıntıda olan aileler sensörü temin etmekte güçlük çekiyor.

Bu gibi sorunların önüne geçebilmek amacıyla Samsun Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek olan ‘Parmaklar Nefes Alsın’ projesinin protokol imza töreni gerçekleşti. İmzalanan protokol sonucunda ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Samsun’da belirlenen 100 tip 1 diyabet hastası öğrencinin kan şekeri ölçüm cihazları ve cihazların ek malzemeleri 1 yıl boyunca karşılanacak. Yine aynı zamanda tip1 diyabet hastası öğrenci bulunan 19 okula buzdolabı alınacak, sağlık kabini kurulacak.



“Küçük dokunuşlarla yapılan büyük bir girişimdir”

İmza töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Sağlık Müdürlüğümüz böyle bir projeyi hazırlamaya başladılar. Ardından çok değerli sponsorlarımız ortaya çıktı. Bu proje oluşmuş oldu. 190 çocuğumuz var. Bunların arasından kendileri alanlar var. Alan kişiler kendileri halletmiş gibi gözüküyor. Alamayanlar veya bu cihazı kullanamayanlar için bu bir ızdıraba dönüşüyordu. Bu manada 100 çocuğumuza bu proje dahilinde kuruluşlarımız bunları temin edecekler. Çocuklarımız parmaklarını delmek zorunda kalmayacaklar. Tabii, bunu küçük bir giriş gibi görmemek gerekiyor. Küçük dokunuşlarla yapılan büyük bir girişimdir. 19 tane okulumuzda sağlık kabini oluşturacaktır. Çünkü bu insülin ilacını buzdolabında saklanması gerekiyor. Bu manada bu projeyi önemsiyoruz” dedi.



“Farkındalığı arttırma çalışması da yapacağız”

İmza törenin sunum yapan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise projenin detaylarını ve verilecek hizmetleri anlattı. Müdür Oruç, “Bu şeker ölçüm cihazının yıllık ciddi bir maliyeti var. İlkokul seviyesine baktığımızda Samsun’da 190 tane tip 1 diyabet olan öğrencimiz var. Bunların içerisinde 100 öğrencimize hayırseverler vasıtasıyla karşılayalım istedik. Burada sadece cihaz değil aynı zamanda tip 1 diyabet hastası öğrencilerin velilerine ve öğretmenlerine farkındalığı arttırma çalışması da yapacağız” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca şeker hastası olan öğrencilerin sorunlarını anlattığı resim sergisi de ziyarete açıldı. Protokol üyeleri tip 1 hastası çocukların yaptığı resimleri inceledi. İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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