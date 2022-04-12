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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk”

İHA

Başkan Demir: “Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk”

Kavak ilçesinde iftar buluşmasına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu kutlu yolun yolcularıyız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak ilçesinde iftar programına katıldı. Vatandaşlarla iftar yapan Başkan Mustafa Demir, “Kavak, 3 Kasım seçimlerinden bugüne bakıldığında Samsun'da en iyi gelişen, tam bir şehir olan ilçelerden biri. Kavak sanayi şehri. Ticaret şehri. Türkiye'de şehir merkezine 50 kilometre uzakta ulaşımı ışıklandırılan tek ilçe tek yol, Kavak Samsun yolu” diye konuştu.
Kavak ilçesindeki altyapı, içme suyu ve yol sorununu bu dönem bitireceklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:
“Ayrıca Kavak ile ilgili OSB’sinden tutun, Bulvar yoluna kadar. Işıklandırılmış, yeşillendirilmiş kaldırımlarıyla konforlu ve kaliteli bir yol olacak. Kanalizasyonların arıtma inşaatı yapıldı. Şu anda faaliyette. Kavak'taki bütün atık su arıtılıyor. Her alanda, çevre temizliğinden tut kentin gelişmesine kadar Allah'ın izniyle beklediğimizin çok çok üzerinde. OSB’de 3. etabı başlıyor. Dahası olacak. Kavak’ta biz yakın gelecekte yeni OSB konuşacağız. Bu 1, 2, 3 etap da yetmiyor. Kavak’a büyük bir etap lazım. Şimdi Kavak'ın bir eksiği var. Besi küçük sanayi sitemiz yok. Onu da yapıyoruz. İnşallah küçük sanayi sitesini de seçimlerden önce Kavak’a kazandıracağız. Modern bir sanayi sitesi.”

17 ilçede gecegündüz mesai
Bir tek Kavak’ta değil 17 ilçede aynı şekilde gecegündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Makine parkını güçlendirdik. Ekiplerimiz sahada. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Samsun Karadeniz'in merkezi. Genel siyasette, yerel siyasette, yerel yönetimlerin hizmetinde gecegündüz çalışıyoruz. Bu şehir bizimle tanıştı ve dur durak olmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şöyle devam etti:
“Söz veriyoruz size. Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk. Kavaklı hemşerilerimizin asaleti, gücü, varlığı Samsun için müthiş bir enerji. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu kutlu yolun yolcularıyız. 1 gün bile tatil yapmadık ve yapmayacağız. Can tende oldukça akıl başta oldukça samimiyet gayret ile çalışıyoruz ve çalışacağız.”
Kavak’ta içme suyunun tam kapasiteye ulaştığını söyleyen Başkan Demir, seçimden önce de ilçenin tüm mahallede içme suyu ve yol sorunu kalmayacağını dile getirdi. “Biz Samimiyeti ve gayreti sizden öğrendik” diyen Başkan Demir konuşmasını şöyle tamamladı:
“Sizin gücünüz sizin enerjiniz bu memlekete bu ülkeye ruh veriyor. Milletvekilimiz, il başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, büyükşehir, ilçe belediyesi herkes burada. Biz kutlu bir yola yöneldik. Birbirimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Anca bir kanca bir. Gecegündüz çalışıyoruz. Yaratan da bunun bereketini veriyor. İyi niyetle samimiyetle çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa söyleyin. Biz yoktan var etme gücüne sahip değiliz. Ama gecegündüz çalışmaya talibiz. Bütün samimiyetimle burada söylüyorum. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Çocuklarımız için torunlarımız için. Bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na. Cumhurbaşkanımız bu gücü buradan aldı. Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşmek için, fotoğraf vermek için dünya liderleri sırada. Bu durup dururken olmadı.”
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır’ın da katıldığı iftar programında çok sayıda vatandaşta yer aldı.

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