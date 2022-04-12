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Başkan Sandıkçı: “Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz” Canik’te büyük buluşma

İHA

Başkan Sandıkçı: “Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz” Canik’te büyük buluşma

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Siyasi partilerimizin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarımız, hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz” dedi.
Canik'te bulunan partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın davetlisi olarak aileleriyle birlikte iftar programında bir araya geldi.
Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi Çırağan Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, MHP Canik İlçe Başkan Vekili Hakan Akbulut, İYİ Parti Canik İlçe Başkanı Mustafa Keleş ve Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç davetlilere hitaben selamlama konuşması yaptı. Konuşmacılar dostluk ve kardeşlik atmosferinde gerçekleştirilen iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Sandıkçı: "Bu davetleri özlemiştik"
Konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, buluşmadan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Geçtiğimiz son iki Ramazan'da salgın nedeniyle ilçede böylesine geniş katılımlı bir iftar programı yapılmadığını hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hem Meclis üyelerimizle hem muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz iftar sofralarını özlemiştik. Bu akşam burada çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Güzel hizmetler yapmamızı ve Canik'in gelişmesine katkı sağlamayı hepimize nasip eylesin" diye konuştu

"Birlikteliğimiz büyük kazanımlara vesile oluyor"
İlçeyi Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte yönettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Siyasi partilerimizin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarımız ile bugün burada birlikte bulunuyor olmamız bizleri onurlandırıyor. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz. İlçemizdeki bu birliktelikten büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımlarla Canik'in son üç yıl içerisinde almış olduğu mesafe ortada. Kısa süre zarfında ciddi anlamda mesafe kat ettik" şeklinde konuştu.

"Şanslı bir başkanım"
Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediye Meclisi'nde farklı partilerin yer almasına rağmen alınan kararların hemen hemen tamamının oy birliğiyle verildiğine dikkat çekti. Belediye Başkanı olarak bu yönden kendini şanslı gördüğünü söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Meclis üyelerimizin her biri Canik'in menfaati için çalışan, gayret eden arkadaşlarımız. Her biri seçildiği gayeyi bilerek hareket eden ve bu yönde mesai harcayan arkadaşlarımız. Belediye Başkanı olarak bu bakımdan kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:
“Hepimiz 2019’dan 2024 tarihine kadar bize yüklenen beş yıllık emanetin hakkını vermenin derdindeyiz. Yüce Mevlam hepimizi bu hizmet süresinin hakkını verenlerden eylesin. Bu mübarek günlerde hayırlarımızın, ibadetlerimizin, dualarımızın kabul olmasını Yüce Mevlamdan niyaz ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.”
Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programı, davetlilerin güzel temennileriyle son buldu.

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