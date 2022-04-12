Samsun'da sobadan bir kişi zehirlendi

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Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ş.T.(58), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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