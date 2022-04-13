Samsunspor son 4 sezonda 80 futbolcu transfer etti Transfer şampiyonu Samsunspor, play-off hattının 5 puan gerisinde kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor son 4 sezonda 80 futbolcu transfer etti Transfer şampiyonu Samsunspor, play-off hattının 5 puan gerisinde kaldı

İHA

Samsunspor son 4 sezonda 80 futbolcu transfer etti Transfer şampiyonu Samsunspor, play-off hattının 5 puan gerisinde kaldı

– Son 4 sezonda toplam 80 futbolcu transfer eden Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in bitmesine 7 hafta kala playoff potasının 5 puan gerisine düştü.
Şirketleşme sürecinin ardından mali açıdan güçlenen Samsunspor, son 4 yılda her transfer döneminde kadrosunu önemli futbolcular ile güçlendirdi. TFF 2. Lig’e düştüğü sene şirketleşen kırmızıbeyazlılar tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 2. Lig’in 20182019 sezonuna teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde başladı ve sezon boyunca 21 oyuncu transfer etti. O sezon 34 maçta 73 puan toplayan Karadeniz temsilcisi teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sezonu 3. sırada bitirerek, Spor Toto 1. Lig’e yükselemedi ve İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

20192020 sezonunda 14 transfer
20192020 sezonuna teknik direktör İrfan Buz yönetiminde başlayan Samsunspor, sezon boyunca 14 oyuncu transfer etti. Ligin 14. haftasında takımın başına Ertuğrul Sağlam getirildi. Sağlam yönetimindeki Samsunspor, Manisa FK’nın 6 puan gerisinden geldiği ligi Manisa FK’nın 10 puan önünde bitirerek Spor Toto 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

20202021 sezonunda 16 transfer
Spor Toto 1. Lig’deki yeni sezona da Ertuğrul Sağlam idaresinde giren kırmızıbeyazlılar sezon boyunca toplam 16 oyuncu transfer etti. Adana Demirspor ve Giresunspor ile birlikte ligi 70 puanla tamamlayan Samsunspor, 3’lü averajla direkt Süper Lig’e çıkma şansını kaybetti ve playoff yarı finalinde de Altınordu’ya elenerek Süper Lig hayallerini 20212022 sezonuna bıraktı. Sezon sonrasında kaçan şampiyonluğun ardından 5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile olaylı bir şekilde yollar ayrıldı.

20212022 sezonunda 29 oyuncu transfer edildi
Kırmızıbeyazlılar 20212022 sezonuna teknik direktör Mehmet Altıparmak idaresinde başladı. Sezon boyunca 29 oyuncu transfer eden Samsunspor, alınan kötü sonuçların ardından 9. haftada Altıparmak’ın yerine teknik direktörlüğe Fuat Çapa’yı getirdi. Çapa yönetimindeki Samsunspor, yapılan 29 transfere rağmen bitime 7 hafta kala lig lideri Ankaragücü’nün 18 puan, playoff yarışında 6. sırada bulunan B.B. Erzurumspor’un ise 5 puan gerisinde kaldı.

5 teknik direktörün görevine son verildi
Son 4 sezonda 80 transfer (20182019 sezonu 21 transfer), (20192020 sezonu 14 transfer), (20202021 sezonu 16 transfer), (20212021 sezonu 29 transfer) yapan Samsunspor, “2 yıl sonra Süper Lig” hedefinden 4. yılın sonunda da uzak kaldığı görülüyor. Samsunspor bu son 4 yıllık dönemde 5 teknik direktörün görevine de son verdi. Samsunspor bu süreçte Taner Taşkın, İsmet Taşdemir, İrfan Buz, Ertuğrul Sağlam ve Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Transfer edilen futbolcular
Samsunspor 21 transfer yaptığı 20182019 sezonunda Ahmet Altın, Nurullah Aslan, Aytaç Sulu, Şahin Şafakoğlu, Cenk Kaplan, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver, İshak Doğan, Erhan Kartal, Okan Dernek, Savaş Yılmaz, Yılmaz Özeren, Bünyamin Karakaş, İlyas Kubilay Yavuz, İrfan Başaran, Metincan Cici, Ramazan Çevik, Samet Asatekin, Erhan Şentürk, Bahattin Köse ve Muhammet Beşir’i transfer etmişti.
14 transfer yapılan 20192020 sezonunda Samsunspor kadrosuna Caner Arıcı, Gökhan Meral, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Burak Yılmaz, Necmican Cebeci, Gökhan Alsan, Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım, Atabey Çiçek, Ahmethan Köse, Halil Çolak ve Burak Çalık gibi isimleri katmıştı.
Geçen yıl 16 oyuncu transferi yapan kırmızıbeyazlılar Kerem Can Akyüz, Dja Djedje, Kevin Boli, Mücahit Albayrak, Guy Yamaego, Vukan Savicevic, Gökhan Karadeniz, Mathias Couruer, Yasin Öztekin, Jugurtha Hamroun, Buğra Çağıran, Nadir Çiftçi, Edwin Gyasi, Ange Plumain, Tomane Mendes ve Hidayet Çepnioğlu’nu renklerine bağlamıştı.
Samsunspor, 29 transfer yaptığı bu sezon ise Aykut Özer, Alp Tutar, Soner Gönül, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Alaaddin Okumuş, Sheldon Bateau, Barış Başdaş, Hüseyin Öztürk, Melih Altıkulaç, Talha Ulvan, Esin Hakaj, Osman Çelik, Moryke Fofana, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Melih Okutan, Ismael Diomande, Elhadj Bah, Tolcay Ciğerci, Semih Altıkulaç, Furkan Fehmi Güneş, Brahim Darri, Alen Melunovic, Erald Çinari, Mehmet Akyüz, Joel Kayamba, Junior Tallo ve Ersan Arslan’ı transfer etti.
Samsunspor’da transfer edilen 80 oyuncudan Bünyamin Karakaş, Metincan Cici, Necmican Cebeci, Hidayet Çepnioğlu, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Esin Hakaj, Furkan Fehmi Güneş, Brahim Darri ve Alen Melunovic ligde Samsunspor formasını hiç giymedi ya da en az bir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da sobadan bir kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da sobadan bir kişi zehirlendi
Başkan Sandıkçı: “Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz” Canik’te büyük buluşma
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Hepimiz birlik ve beraberlik ...
Ramazan’da kalaycılardan yoğun mesai
YEREL HABERLER Ramazan’da kalaycılardan yoğun mesai
İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: HoLEP
YEREL HABERLER İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: ...
6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün ceza
YEREL HABERLER 6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün ceza
Rektör Ünal’dan başarılı sporculara tebrik
YEREL HABERLER Rektör Ünal’dan başarılı sporculara tebrik
Başkan Demir: “Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk”
OMÜ Vakfı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ Vakfı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında ...
Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak Samsun’da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek
YEREL HABERLER Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten ...
Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Başkan Doğan: “Çarşamba OSB ilçemize büyük katkı sağlayacak" Çarşamba’da muhtarlar iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Çarşamba OSB ilçemize büyük katkı ...
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı
YEREL HABERLER Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot ...
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 otopark cezası kesti, emniyet hepsini iptal etti
YEREL HABERLER Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 otopark cezası ...
Samsun’da metre kareye 38,8 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Samsun’da metre kareye 38,8 kilo yağış düştü
Başkan Deveci: “Dayanışmayla bu yükün altından çıkarız”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Dayanışmayla bu yükün altından ...
İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu
YEREL HABERLER İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk ...
Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı
Samsun'da tarım ve hayvancılık projeleri
YEREL HABERLER Samsun'da tarım ve hayvancılık projeleri
Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı
YEREL HABERLER Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı
Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı
12 yaşındaki çocuk, 'skolyoz'dan devlet hastanesinde kurtuldu 12 yaşındaki Dila’nın ‘skolyoz’ ameliyatından sonra boyu uzadı, ağrıları son buldu
YEREL HABERLER 12 yaşındaki çocuk, 'skolyoz'dan devlet hastanesinde ...
Samsun'a 68 köprü ve 2 tünel
YEREL HABERLER Samsun'a 68 köprü ve 2 tünel

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.