Ara tatilde çocukların ekran kullanım süresine dikkat

Günümüzde çocuk ve ergenlerin yoğun bir şekilde ekrana maruz kaldığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Özellikle ara tatil döneminde çocuklar ders ve okulla daha az haşır neşir olurken, ekrana daha çok bağımlı kalmaktadır. Çocuklarımızı aile eşliğinde aktivitelere yönlendirmeli, beraber vakit geçirmeli, ekran kullanımından olabildiğince uzak tutmalıyız” dedi.

Çocuk ve ergenlerin neredeyse ekran karşısında büyüdüklerini dile getiren Liv Hospital Samsun Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocuklarda ekran bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu. Teknolojik ilerlemelerle birlikte ekranların televizyon, bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar gibi pek çok farklı formda hayatın her alanına girdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, “Çocukların ekranda maruz kaldıkları içerik duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle ebeveynlerin ekran kullanımıyla ilişkili kuralları olmalıdır. Özellikle ara tatil döneminde çocuklar ders ve okulla daha az haşır neşir olurken, ekrana daha çok bağımlı kalmaktadır. Çocuklarımızı aile eşliğinde aktivitelere yönlendirmeli, beraber vakit geçirmeli ve ekran kullanımından olabildiğince uzak tutmalıyız” diye konuştu.



“Ekran kullanımı sınırlı olmalı”

Çocukların 02 yaş arası dönemde hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamaları gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, “26 yaş arası dönemde günlük en fazla 1 saat ebeveyn gözetiminde kullanıma izin verilmelidir. 6 yaşından büyük çocuklar için de ekran karşısında geçirilecek süre ile ilgili net sınırlar olmalıdır. Ekran kullanımının çocuğunuzun yeterli uyku almasını engelleyecek, fiziksel aktivitesini azaltıcı veya başka davranışsal sorunları tetikleyici etki gösterecek yoğunlukta olmadığından emin olun. Çocuklarınızın güvenliği için internet kullanımlarını kontrol edin. Çocuklar ödevleri yaparken ekrana maruz kalmamalıdır. Ailecek birlikte TV, bilgisayar, tablet ve telefonların kapalı olduğu zamanlar planlayın. Akşam yemeklerinde telefonların ve televizyonun kapalı olmasını sağlayın. Ayrıca uyku saatinden 1 saat öncesinden itibaren de ekran kullanımı önlenmelidir” ifadelerini kullandı.



Uyku süresini azaltabilir

Ekran kullanımının aşırı olmasın özellikle uykuyu bozucu etki gösterdiğini söyleyen Dr. Yıldırım, bu alanda yapılan çalışmaların tutarlı olarak yoğun teknolojik alet kullanımının uykuya dalma saatini geciktirdiğini ve uyku süresini kısalttığını; dolaylı olarak da dikkat ve davranışsal alanlarda soruna yol açtığını ortaya koyduğunu ifade etti. Dr. Yıldırım, yoğun ekran kullanımının uyku üzerine olan etkilerinde bahsederek, “Uykuda geçirilecek vaktin ekran karşısında geçiriliyor olması, toplam uyku süresini azaltmaktadır. Maruz kalınan içerikle ilişkili olarak psikolojik ve fizyolojik uyanıklığa yol açmaktadır. Sosyal etkileşimde olunması uykuya dalmayı geciktirici etki gösterebilir. Ekrandaki ışık seviyesi sebebiyle biyolojik saatimiz olumsuz etkilenmekte, özellikle 2 saat ve üzeri ekran kullanımı hallerinde melotonin salınımı baskılanmaktadır. Yoğun ekran kullanımı obezite, internet oyun bağımlılığı, okul başarısında düşme, uygunsuz içeriğe maruz kalınması, depresyon gibi pek çok soruna neden olmaktadır. Tüm bu olumsuz etkilerden çocuklarınızı korumanız için ekran kullanımına ilişkin kurallar uygulamalısınız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.