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Psikiyatri uzmanı uyardı: "Ara tatilde çocuklar dinlenmeyi ihmal etmemeli"

İHA

Psikiyatri uzmanı uyardı: "Ara tatilde çocuklar dinlenmeyi ihmal etmemeli"

Çalışmak kadar dinlenmenin de çocukların gelişimi ve mutluluğu için önemli olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Aktif dinlenme hem geçirilen zamanın yorgunluğunu atmak hem de yeni döneme motive ve dinlenmiş şekilde başlamak için çok önemlidir. Tatili verimli şekilde geçirebilmek için çocuklarla birlikte tatil planı yapmak, günlerini nasıl geçirebileceklerini birlikte planlamak oldukça faydalı olacaktır” dedi.
Okul çağındaki çocuklar ikinci dönemin iki aylık ilk yarısını geride bıraktığını söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, çocukların okullardan uzak kaldığı bu dönemde ebeveynlere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmak kadar dinlenmenin de çocukların gelişimi ve mutluluğu için önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Fırat, “Aktif dinlenme hem geçirilen zamanın yorgunluğunu atmak hem de yeni döneme motive ve dinlenmiş şekilde başlamak için çok önemli. Tatili verimli şekilde geçirebilmek için çocuklarla birlikte tatil planı yapmak, günlerini nasıl geçirebileceklerini birlikte planlamak oldukça faydalı olacaktır Planlama sürecine çocukları dâhil etmek sorumluluk bilincinin gelişmesinde, kendilerini tanımalarında da etkili olacaktır” diye konuştu.

“Ekranda geçirdikleri süre ve içeriği çocuklarla birlikte belirleyin”
Tatildeki en önemli meselenin, okula başladıklarında uyum sağlamakta zorluk yaşayan çocukların öncelikle rutinlerini bozmamak olduğunu dile getiren Dr. Sümeyra Fırat, “Çocukların rutinleri değiştiğinde okula başladıklarında uyum sağlamakta zorluk yaşarlar. En önemli rutinlerden birisi uyku saatidir. O yüzden çocukların yatma saatinin ve kalkma saatinin değişmemesine dikkat etmek faydalı olacaktır. İkinci en önemli husus ekran ile geçirdikleri vakittir. Çoğu aile zaten tatil, çocuk ne yapacak, istediği kadar oynasın, okul dönemi zaten bakamıyor düşüncesi ile bu konuda rahat davranabiliyor. Ancak ekran sıklıkla çocukların dinlendiği yer değildir, hatta ekranda maruz kaldıkları süre ve oyunlarla ilişkili olarak birçok açıdan yorulurlar. Tatil sürecinde ekranda geçirdikleri süreyi ve içeriğini çocuklarla birlikte belirlemek ve takip etmek önemlidir” şeklinde konuştu.

“Çocukları dinlendiren şeyler ilgi alanlarına göre değişebilir”
Dinlenme biçimlerinin çocuktan çocuğa farklılık gösterebileceğini altını çizen Dr. Sümeyra Fırat, ”Bu durum her çocuğun ilgi alanına göre değişmektedir. Çocukları dinlendiren temel şeyler aileleri ile vakit geçirmek (birlikte oyun oynamak, evdeki işleri eğlence ile birlikte yapmak, sinema saati yapmak gibi), doğayı keşfedecekleri geziler düzenlemek, arkadaşları ile vakit geçirip paylaşımda bulanabileceği fırsatlar oluşturmak (parka gitmek, açık alanlarda vakit geçirmeleri gibi), aile büyükleri ve akrabalarını ziyaret etmek, her birinin kendi ilgi alanına göre spor ile meşgul olması ve ilgi alanlarına göre kitaplar okumaları faydalı olacaktır. Verilmiş ödevler olabilir, bunların da günlere bölünerek, kısa süreler içerisinde yapmalarına destek olmak öğrenme süreçlerinin yorucu olmayacak şekilde devam etmesini sağlayabilir. Tatil sürecinde aktif olarak dinlenmek, bir sonraki döneme motive bir şekilde başlamaları için oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

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