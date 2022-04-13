‘Gebelik, oruç tutmaya engel bir durum teşkil etmez’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, “Gebelerin hastalık durumuna dönmüş bir durumu yoksa, kişide eşlik eden başka bir hastalık, hipertansiyon, gelişme geriliği, annede anormal kilo alımı veya kilo kaybı gibi durumlar yoksa oruç tutmasına engel bir durum genelde teşkil etmez” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, Ramazan ayında gebeler oruç tutmasıyla ilgili bilgi verdi. Opr. Dr. Abdullah Kurhan, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kadın doğum polikliniklerinde en sık duyulan sorulardan bir tanesi de ‘gebeler oruç tutabilir mi?’ Gebelik kadınlar için fizyolojik bir durumdur. Gebelerin hastalık durumuna dönmüş bir durumu yoksa, kişide eşlik eden başka bir hastalık, hipertansiyon, gelişme geriliği, annede anormal kilo alımı veya kilo kaybı gibi durumlar yoksa oruç tutmasına engel bir durum genelde teşkil etmez. Ancak özellikle gebelerin 30. haftadan sonra aldıkları su miktarının kontrollü ve dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle 30 haftası geçmiş gebeleri oruç tutarken, oruç tutmadıkları iftarı açtıkları vakit ve sahur arasındaki aldıkları sıvı miktarına dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir” diye konuştu.



İftar ve sahurda dikkat

İftar ve sahurda dikkat edilmesine gereken konulara değinen Dr. Kurhan, “Özellikle gebeliğin ilk 20. haftasında bebeğin beslenmesi annenin beslenmesinden bağımsızdır. Ancak annenin aldığı vitamin mineral miktarından ziyade içeriği önemlidir. Özellikle iftar sahur arasında değerli karbonhidrat miktarını dengede tutması halinde ilk 20. haftasında da oruç tutmasına engel durum yoktur.

İleri yaşta gebeliği olanlar, diyabet teşhisi koyulmuş gebeler, gelişme geriliği yönünden takip edilen gebelerin oruç tutmalarını kesinlikle önermemekteyiz" diyerek sözlerine son verdi.

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