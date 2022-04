Vali Dağlı: “19 Mayıs heyecanı TEKNOFEST’le zirveye taşınacak” Samsun’da 19 Mayıs hazırlıkları

Samsun Valisi Doç. Dr.Zülkif Dağlı, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarıyla birlikte şehrimizin her yerinde hissetmeye başlayacağımız gençlik enerjisi ve heyecanı TEKNOFEST’le zirveye taşınacak” dedi.

Bu yıl 103. yıl dönümünü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantı, Vali Doç. Dr.Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Milli Mücadele’nin ilk adım şehri Samsun’da coşkuyla kutlamak üzere hazırlıkları tüm kurumların iş birliğiyle büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Vali Dağlı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş meşalesini yaktığı şehirde yaşıyor olmanın onurunu ve ayrıcalığını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla hep birlikte bir kez daha yaşayacağız. ‘Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum’ diyerek gençliğe olan inancını ifade eden Atatürk’ün övgüsüne mazhar olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, dünyadaki gelişmelere ayak uyduran ve tüm enerjisini ülkesinin daha da gelişmesine harcayan birer hazine olarak gelecek kuşaklara daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda hep ön saflarda yer alacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızla ruh ve amaç bütünlüğü oluşturduğunu düşündüğümüz dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST2022’nin hazırlıklarına da hız veriyoruz. 19 Mayıs hazırlıklarıyla birlikte şehrimizin her yerinde hissetmeye başlayacağımız gençlik enerjisi ve heyecanı TEKNOFEST’le zirveye taşınacak. Gençlerimizin, önemli bir fırsat olan bu festivalde ortaya koyacakları projelerle de Atatürk’ün iltifatına layık olmaya gayret göstereceklerine eminiz” dedi.

Toplantıda; Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu.

