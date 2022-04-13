Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı 19 Mayıs ilçesinde bir kişi silahla yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Dereköy Mahallesi sahil bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri duyulan silah sesleri üzerine bölgeye gittiklerinde M.U. (35) isimli şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Ekipler yerde yatan şahsın bacağından silahla yaralandığı tespit etti. Açılan ateş sonucu yaralan M.U. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren B.Ç.'yi (39) olay yerine 400 metre uzaklıkta olayda kullandığı ruhsatlı silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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