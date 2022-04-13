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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İHA

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da motosiklet üzerinde seyir halindeyken polis tarafından şüphe üzerine durdurularak üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosiklette bulunan Ö.K. (27) ve U.A.'nın (28) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerlerinde 145,60 gram bonzai (kannabnoid) maddesi ele geçirilen Ö.K. ve U.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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