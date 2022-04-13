Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme M.S.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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