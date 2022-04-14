36 yıl hapisle aranan hükümlü çatıda yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da farklı suçlardan hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğan Ateş (45), iftar için gittiği evde, polisi fark edince çıkıp saklandığı çatıda yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan Doğan Ateş'in iftar için Tekkeköy ilçesinde bir eve gideceği bilgisine ulaştı. Adres çevresinde önlem alan ekipler, Ateş'i binaya girerken gördü. Bir süre sonra ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisi fark edince çatıya çıkıp saklanmaya çalışan Ateş, yakalandı.
Farklı suçlardan hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Ateş, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-04-14 11:47:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.