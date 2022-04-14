Eski dershane binasından kombi çalan şahıs tutuklandı

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Samsun'da kapatılan eski dershane binasından 35 bin lira değerindeki doğalgaz kombisini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapatılan ve atıl durumda olan dershanenin eski binasından 35 bin lira değerindeki doğalgaz kombisi çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri söz konusu kombiyi çaldığı iddia edilen H.O.'yu (40) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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