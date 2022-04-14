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Fuat Çapa: “İlk 6 şansımız zor girdi ama kaybedilmiş bir şey yok”

İHA

Fuat Çapa: “İlk 6 şansımız zor girdi ama kaybedilmiş bir şey yok”

– Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, son haftalarda aldıkları mağlubiyetler ile ilk 6 şanslarını zora soktuklarını, matematiksel olarak şansları olduğu sürece mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Pazar günü sahasında playoff hattı içerisinde bulunan Eyüpspor’u ağırlayacak olan Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Hafta içi yapılan yönetim toplantısında Fuat Çapa ile ‘göreve devam’ kararı alınırken, antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, takımın son durumunu değerlendirdi.

“İlk 6 şansımız zor girdi ama kaybedilmiş bir şey yok”
Playoff umutlarını zora soktuklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Son 2 maçta istediğimiz sonucu alamadık ve bu da bizim işimizi ilk 6 için zora soktu. Önümüzde 7 maç daha var. Kaybedilmiş bir şey yok. Halen daha umudumuz var. 1 maç geriden geliyoruz. O karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. 8 günde 3 maç oynayacağız. Burada aldığımız sonuçlar görüntüyü netleştirecek. Eğer buradan beklediğimiz sonuçları alırsak ilk 6 için umudumuzu son haftalara taşımış oluruz. Herkesin puan kaybettiğini de net bir şekilde görüyoruz. Biz de mücadelesini vereceğiz. Cuma gününden itibaren kampa gireceğiz. Ümit ediyorum Pazar günü Eyüpspor maçını kazanır ve umutları tekrar yeşermiş bir camia olarak haftaya başlarız” dedi.

“Galibiyet serisi yakalarsak ilk 6’da yer alırız”
Ligin ilk devresinde aynı fikstürde galibiyet serisi yakaladıklarına dikkat çeken Fuat Çapa, “Geri kalan haftalarda gençlerin oynatılmasını ya da gelecek sezon kadroda düşünülen oyuncuların oynatılması gibi düşünenler var. Halen daha matematiksel olarak hedefleri olan bir ortamdayız. Bunu başaracak güce de sahibiz. İlk devre bu fikstürde neler başarabildiğimizi gördük. İlk devre çok iyi bir seri yakalamıştık. Eğer buna benzer bir seri yakalarsak ilk 6’da oluruz. Çünkü rakipler de puan kaybedecek ama bizim de artık puan kaybetmememiz gerekir. Ne zaman ki matematiksel olarak umutlarımızı kaybederiz, kulüp o zaman gelecek sezonla ilgili bir yapılanmaya gidecektir. Şu anda böyle bir yapılanma ile tamamen sezonu kapatmış oluruz. Umut olan yerde mutlaka bir şeyler elde edilebilir. Biz de o umudu taşımak zorundayız” diye konuştu.

“Kadro dışı oyuncuların verdiği hizmete gölge düşürür”
Bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması konusunu da değerlendiren Çapa, “Kadro dışı konusu çok konuşulan bir durum. Bugüne kadar kadro dışı bırakacak olursak oyuncuların vermiş olduğu hizmete de iyisiyle kötüsüyle gölge düşürmüş oluruz. Kalan maçlarda matematiksel olarak bir ümit kalmazsa o zaman gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşülüp bir önlem alınabilir. Bu da yönetimsel bir konudur. Eyüpspor maçında Berk Taşkın ve Yasin Öztekin kart cezalısı, Melih Okutan aramıza katıldı. Ali Kılıç sakatlandı sezonu kapattı. Recep Burak Yılmaz’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Bu oyuncular haricinde eksiğimiz yok” şeklinde konuştu.

“İstifa konusunda yazılı bir şey yazmadım”
İstifa ettiği yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Fuat Çapa, şunları söyledi:
“İstifa konusunda yazılı bir şey yazmadım. Son 4 yılda 80 oyuncu transfer edilmiş. Birçok teknik direktör gelmiş gitmiş. Sizler bir şeyler bekliyorsunuz. Bu kadar değişiklik içerisinde nasıl bir şeyler oluşabilir? Bu camianın yapmış olduğu baskı zaman zaman yönetimi de yanlışa zorluyor. O baskı, yapılan yapılanmayı tekrar yön değiştirmek ya da yapılanmaya zorluyor. Yapılanma, bir şeyler inşa etmek kolay değil. Bu kadar baskı olmasaydı,, bu kadar transfer olur muydu? Geçtiğimiz sezon baskı bu kadar fazla olmasaydı yönetim belki bu kadar transfer yapar mıydı? Yapılmamış olsa belki şu anda daha değişik şeyler konuşulurdu. Olaylara biraz daha geniş bakmak lazım. Avrupa’da kulüpler bu işi nasıl yapıyor bakmak lazım. Camia büyük olunca beklentiler de büyük oluyor. Bu normal ama belirli bir plan ve proje içerisinde olursa bu beklentilere cevap verilir.”
Samsunspor Pazar günü saat 20.30’da kendi sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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