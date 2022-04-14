Ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 55 T 4623 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü H.T'ye (15) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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