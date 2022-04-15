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Turizm Haftası kutlamaları İpekdal: "Samsun, turizmde ayakları üzerinde durmayı başardı"

İHA

Turizm Haftası kutlamaları İpekdal: "Samsun, turizmde ayakları üzerinde durmayı başardı"

Turizm Haftası çelenk sunma töreninde konuşan Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun'un turizmde ayakları üzerinde durmayı başardığını söyledi.
1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri Samsun’da Atatürk Onur Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu anda cadde üzerinde çöp konteyneri boşaltan çöpçüler, çevredeki esnaf ve sokaktan geçen vatandaşlar da dahil olmak üzere herkes işlerini bırakıp 1 dakikalığına saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. O anlar ise objektiflere yansıdı.

"Yatak kapasitemiz toplamda 10 bini aşmıştır"
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Son 2 yıla ve günümüze damga vuran salgın ve her türlü ekonomik zorluklara karşın Samsun, turizmde de ayakları üzerinde durmayı başarmıştır. 2019 yılında şehrimizi ziyaret edenlerin sayısı ilk kez 1 milyonu aşmışken salgın dolayısıyla konaklama tesislerimizin kapalı olması ve seyahat sınırlandırması nedeniyle son 2 yılda bu sayı maalesef düşmüştür. 2022 yılının henüz başında ulaştığımız rakamlar sayesinde kısa zamanda yine aynı şekilde zirveye ulaşacağımızı rahatlıkla görebilmekteyiz. Bundan yalnızca birkaç yıl önce hiç 5 yıldızlı otelimiz yokken, bugün 5 yıldızlı otellerimizle gurur duyuyoruz. Turizm işletme belgeli 12 otelimiz varken artık 30 sayılarla ifade ediyoruz. Yatak kapasitemiz toplamda 10 bini aşmıştır. İlimizde ayrıca dünyada örneklerine az rastlanır 16 müzemiz var. Bu vesile ile turizm haftamızı kutluyor, hafta boyu sürecek etkinliklere herkesi davet ediyorum” dedi.
Etkinlik konuşmanın ardından son buldu.

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