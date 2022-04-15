Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

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Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Besler henüz bilinmeyen bir nedenle 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonundan yere düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kadının öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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