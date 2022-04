Başkan Kılıç: "İhtiyaç sahibi bin kişiye aş dağıtıyoruz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede her gün iki ayrı noktada ihtiyaç sahibi bin kişiye iftar yemeği dağıttıklarını söyledi.

Bafra Belediyesi Ramazan ayında iki farklı noktada her gün bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor. Dağıtımlar Belediye Aşevi’nden ve Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önünden yapılıyor. Aşevinde vatandaşlarla daha önce iftar eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Belediye Aşevi’ni ve Kavakpınar Mahallesi’ndeki yemek dağıtım noktasını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve aş dağıtımında bulundu.

Aş dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç, “Paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yüksek seviyede olduğu mübarek Ramazan ayını milletçe hep birlikte en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Belediye olarak biz de bu anlamda iki ayrı noktamızda ihtiyaç sahiplerimize 1000 kişilik aş dağıtımı yapıyoruz. Dağıtımda dört çeşit yemek, içecek ve yanında ekmek veriliyor. Geçtiğimiz günlerde aşevimizde halkımızla birlikte iftar yapmıştık. Şimdi ise yardıma muhtaç ailelerin sofralarına sıcak yemek götürmelerini sağladığımız aşevimizde hazırlanan aşlarımızı vatandaşlarımıza dağıttık. Kavakpınar Mahalle Muhtarlığımızda bulunan aş dağıtım noktasında ve aşevimizde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızla sohbet ettik. Vatandaşlarımıza aşlarını verirken, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kılıç’ın aş dağıtım noktalarına ziyaretinde Kavakpınar Mahallesi Muhtarı Salim Ocak, Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Şenel de hazır bulundu.

