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112'ye yapılan çağrılar pes dedirtiyor Selamla başlayıp hakarete varan ve görev alanlarına girmeyen çağrılar 112 çalışanlarını yoruyor Su borusu patladığında, elektrik kesildiğinde, yollarla ilgili durumlarda vatandaşlar 112’yi arayarak meşgul ediyor 2022'deki 400 bin çağrının 120 bini asılsız

İHA

112'ye yapılan çağrılar pes dedirtiyor Selamla başlayıp hakarete varan ve görev alanlarına girmeyen çağrılar 112 çalışanlarını yoruyor Su borusu patladığında, elektrik kesildiğinde, yollarla ilgili durumlarda vatandaşlar 112’yi arayarak meşgul ediyor 2022'deki 400 bin çağrının 120 bini asılsız

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen çağrı merkezi çalışanlarını asılsız çağrıların yanı sıra en çok görev alanlarına girmeyen aramalar yoruyor. ‘Yollarımız bozuk’ veya ‘elektriğimi niye kestiniz’ şeklinde çağrı alan 112 çalışanları bazen de hakarete varan durumla karşılaşıyor. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2022 yılında yapılan 400 bin çağrının 120 bini asılsız çıktı.
Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları 7/24 görevlerini sürdürüyor. Asılsız ve gereksiz olarak nitelendirilen çağrılardan yeterince yorulan çalışanlar bir de görev alanlarına girmeyen aramalarla meşgul ediliyor. Vatandaşlar suların kesik olması, yolların bozuk olması veya elektriğin olmaması gibi belediyelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşların ilgi alanlarına giren konularda 112 Acil Çağrı Merkezlerini arıyor. Bu konularda da vatandaşı yalnız bırakmayan çalışanlar gerekli kurumlara yönlendirmeleri yapıyor. Bu çerçevede Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi 2022 yılının başından günümüze kadar 400 bin 450 çağrı aldı. Bu çağrıların 120 bini ise asılsız çıktı.

"Düşmana söylenmeyecek laflar bile bizlere reva görülebiliyor"
Faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, “Samsunlu vatandaşlarımızdan özellikle acil durumlarda bizleri aramalarını istiyoruz. Hizmet alanlarına yönelik çağrılar bizleri yormaktadır. Karayolları ile alakalı bir çağrının 112’ye gelmemesi gerekiyor. Bazen yolda patlayan bir borunun ihbarı bile bize geliyor. Ya da elektrikleri kesilenler bizleri arıyor. Bizler yine de gelen çağrıları cevapsız bırakmıyoruz. Vatandaşın yüzüne telefon kapatamayız. Mutlaka yönlendirme yapıyoruz. Bizler kurumların telefon numaralarını vererek burayı arayın diyoruz. Vatandaşlarımızı acil durumlarda kalması durumunda, can ve mal güvenlikleri olması durumunda bizi arasınlar. Biz 7/24 buradayız. Bazen selamla başlayan görüşmelerde aklımızın almayacağı hakaretlerle karşılaşılabiliyoruz. Ramazan’da, mübarek günlerde bile böyle çağrılar alabiliyoruz. Düşmana söylenmeyecek laflar bile bizlere reva görülebiliyor. Oysa onlar huzur içinde yaşasınlar diye buradayız. Devletin eli, kulağıyız. Kulaklarımızı kapatmasınlar. Dilimizi susturmasınlar” dedi.

“Asılsız çağrılarla ilgili şiir yazdı”
Karşılaştıkları kayda değmez çağrılarla ilgili şiir yazdığını ifade eden Müdür Demir, “Yazdığım şiirde; ‘Sen aradın, ben de geldim/Ben sendeyim/Sen neredesin/Gereksiz arayıp beni neden kul hakkına girdin’ diyorum. Gereksiz, asılsız aramak kul hakkına girmektir. Bundan uzak duralım. 2021 yılı içerisinde biz toplamda 1 milyon 636 bin çağrı aldık. Bu çağrılar eşliğinde 923 bin vatandaşımıza devletimizin şefkatli elinin ulaştırdık. Bu süreçte 70 bin 46 vatandaşımıza vefa destek gruplarımız aracılığı ile yardım ulaştırdık. Bize sadece arayıp memnuniyetini dile getiren vatandaşlarımız da var. 2022 yılında ise şu ana kadar 400 bin 450 çağrı aldık. Bunların 120 bini asılsızdır. İnşallah çağrılarımız az olsun. Samsunumuz huzurla kalsın” şeklinde konuştu.

“112 tek çatı altında daha hızlı”
7 farklı kurumun tek çatı altında toplanmasının süreci hızlandırdığını ifade eden Müdür Demir, “Bazı vatandaşlarımız 112’nin kuruluşu ile sanki sürecin uzadığı gibi bir algı içerisindelerdir. Bu kesinlikle doğru değildir. 112’nin araya giren tek birimi çağrı karşılayıcılarıdır. Çağrı karşılayıcılarının da vatandaşa kaybettirdiği süre 26 ile 30 saniye arası bir zaman süresidir. Ama kattıkları çoktur. Eskiden mesela bir trafik kazası olduğunda 155 aranıyordu. 155 geldikten sonra ilave kurum gerektiğinde olay yerinde polis memuru arkadaşlarımız 112’yi arıyorlardı. Böylelikle lazım olan tüm kurumlar olay yerine gitmediği için çağrının süresi çok daha uzuyordu. Yarım saati, bir saati bulan sarkmalar oluyordu. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla görev yapan kamu kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplandı. Bunun adı artık 112’dir. Bize gelen çağrı ilk olarak kararı veriliyor. Kaç kurumumuzu ilgilendirirse o kurumlarımıza aynı anda çağrı atılıyor. Aynı anda sahaya hareket ediliyor. Bir bakıyorsunuz ki olay yerine aynı anda devletin 3 veya 7 kurumu gelmiş. Örneğin geçmişte yaşadığımız otobüs kazasında 7 kurum birden göndermiştik. Aynı zamanda da biz bu işlemleri dijital ortamda yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Aileler çocuklarınızı lütfen gözetin"
Çağrı karşılayıcı Şeyma Nur Uslu ise “Vatandaşlarımız adreslerini verirken zorlanmaktadırlar. İl merkezine bağladıklarını düşünmeyerek ilçeden bize tarif yöntemi ile anlatmaktadırlar. Vatandaşlardan ricamız kapı numarasına kadar bizlere adreslerini tam vermeleridir. 112 Acil Çağrı Merkezleri olarak vatandaşların gereksiz aramaları sebebiyle gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızla iletişim konusunda zorlanıyoruz. Bu durum onların çağrılarını düşmesini engellemektedir. Özellikle bu dönemlerde küçük çocuklar aramaktadır. Bizleri meraktan arıyorlar. Ebeveynlerine buradan sesleniyoruz. Çocuklarınızı lütfen gözetin” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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