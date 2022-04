Başkan Sandıkçı: “Ramazan ayını her açıdan coşku içinde yaşıyoruz”

Her fırsatta ilçe halkıyla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayını coşku içinde yaşadıklarını söyledi.

Ramazan’ın feyiz ve bereket ikliminden tüm ilçe halkı ile birlikte faydalanma gayreti içinde olduklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ramazan ayını ilçe halkımızla birlikte her açıdan dolu dolu, coşku içinde idrak ediyoruz. Bu Ramazan’da da iftarlarla, teravihlerle, sahurlarla Ramazan ayının feyiz ve bereketinden en güzel şekilde faydalanma imkânı buluyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik vesilesi olduğunu hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ramazan birlik ve beraberlik duygularının doruğa ulaştığı bir aydır. Bu kutsi zaman dilimini ilçe olarak en güzel şekilde, dolu dolu geçirmek gayreti içindeyiz. İlçe halkımızla bir bütün olup bu mübarek günlerin feyzinden, bereketinden faydalanarak bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah bu feyiz ve bereketten hepimizi istifade ettirsin” diye konuştu.



Ramazan kardeşlik vesilesi

Ramazan’ı ilçe olarak birlik ve beraberlik adına dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ramazan boyunca hemen hemen her akşam bir ailemizin evinde iftar sofrasında buluşuyoruz. İlçe sakinlerimizin iftar davetlerine icabet ediyoruz. Evlerini, gönüllerini bize açan vatandaşlarımızla buluşuyoruz” şeklinde konuştu.

Toplu iftar programlarıyla daha geniş gönül birliktelikleri kurulduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, şöyle devam etti:

“Bu Ramazan’da da ilçe halkımızla iftar vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dünya Romanlar Günü vesilesiyle ilçemizde ikamet eden Roman vatandaşlarımızla iftar programında buluştuk. İlçemizi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yönettiğimiz Canik Belediye Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve aileleriyle birlikte iftar yapma imkânımız oldu. Canik Belediyesi çatısı altında halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için fedakârca çalışan ekip arkadaşlarımızla Ramazan dolayısıyla bir araya geliyoruz. Mübarek Ramazan ayı teravih namazı sonrasında vatandaşlarımızla sevgimizi güçlendiren, bağlılığımızı artıran ortamlar oluşturup çay eşliğinde sohbetler ediyoruz. Sahur programları düzenleyerek gençlerimizle buluşuyoruz. Kardeşlik vesilesi olan Ramazan’ı tüm coşkusuyla yaşamaya devam ediyoruz.”



“Çocuklar Ramazan’ın neşesi”

Çocuklarla ve gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

“Bu Ramazan’da da geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle buluşma imkanına kavuştuk çok şükür. İlçemizde çocuklara yönelik Ramazan eğlencelerimiz devam ediyor. Mahallemde Ramazan coşkusu adıyla her hafta farklı bir mahallemizde etkinlikler düzenliyoruz. Geleneksel Ramazan eğlencelerimizi çocuklarımızla buluşturup onlara unutamayacakları bir ay yaşatmaya gayret ediyoruz.”

Her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan vesilesiyle ilçede yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Halkımızla gönül gönüle, ilk günkü heyecanla, birlik ve beraberlik içinde Canik için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşılmadık tek gönül bile kalmasın diye herkesin gönlüne dokunmak, herkesle kardeşlik kurmayı amaçladık. Rabb’im birlik ve beraberlik içinde nice Ramazanlara kavuşmayı cümlemize nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.