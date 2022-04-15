Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da inşaatın birinci katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki yapılacak işlere baktığı sırada birinci kattan merdiven boşluğuna düşen Kazım K.(51) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kazım K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.