Bakan Nebati: Türk lirasına güvenin (2)

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ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da 'İş Dünyası Buluşması' sonrası Büyükşehir Belediyesi´ni ve AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Bakan Nebati, kentte ziyaretlerde bulunduğu esnafla da sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN, (DHA)

2022-04-15 18:58:37



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