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Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

İHA

– Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Samsun'da esnaflara bol kazanç dileyip, onların sıkıntılarını dinledi.

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

– Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Samsun’da esnaflara bol kazanç dileyip, onların sıkıntılarını dinledi.

Bakan Nureddin Nebati, iş adamlarıyla bir araya geldiği Samsun programının ardından sırasıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Nebati, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden AK Parti İl Başkanlığına geçmeden önce Saathane Meydanı ve çevresinde gezerek esnaflara bol kazanç diledi. Tek tek dükkanlara uğrayıp esnaflar ile hasbihal eden Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip, onların sıkıntılarını dinledi. Bir süre esnafla sohbet eden Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati daha sonra beraberindeki heyetle birlikte AK Parti İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katılmak üzere alandan ayrıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Nureddin Nebati’nin esnaf ziyaretinde Samsun ve Saathane hakkında kendisine bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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