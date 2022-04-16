Samsunspor ile Eyüpspor'un 6. randevusu

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor tarihlerindeki 6. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 5 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Samsunspor kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım arasında Samsun’da oynanan 2 maçta 1 maç berabere biterken, 1 maçı da ev sahibi Samsunspor kazandı.

Karşılaşma öncesinde bu sezon 29 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor’un 42 puanı bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar bu maçlarda rakip filelere 45 gol atma becerisi gösterirken, kendi kalesinde ise 38 gol gördü.

Playoff hattında yer alan Eyüpspor ise bu sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi rakip filelere attığı 46 golün yanı sıra kendi kalesinde 34 gol gördü.

Eyüpspor ligde son oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Samsunspor ise son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak playoff yarışında derin yara aldı. Samsunspor kendi sahasında oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Eyüpspor ise son deplasman maçında lig lider MKE Ankaragücü’nü 32 yenmişti.

17 Nisan Pazar saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Adem Cinek, Cemal Alpay ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.