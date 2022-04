Samsun'da sağlıkçılara "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitimi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Koordinatörlüğü’nde yapılan eğitimle sağlıkçılara yeni doğan ölümlerinin önlenmesi konusunda eğitim verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Koordinatörlüğü’nde NRP Eğitimi düzenlendi. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin ev sahipliği yaptığı programa; Kurs Sorumlusu Uzm. Hem. Çiğdem Akal, Neonatolog Didem Cemile Yeşilırmak, Neonatolog Ferhan İren, Uzm. Dr. Osman Karakuş, Dr. Ayşen Çankaya, Dr. Gül Kılıç, Hemşire Nigar Aydın ve ATT Emre Ay katıldı. Programda üniversite, kamu ve özel hastanelerden katılan 11’i hekim, toplam 25 sağlık personeline NRP eğitimi verildi. 3 gün süren NRP eğitimi, tüm katılımcı ve eğitimcilerin de bulunduğu kapanış toplantısı ile sona erdi.



"Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personel bulunmalı"

Eğitimde konuşma yapan Uzm. Hemşire Çiğdem Akal, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi (oksijen yokluğu) temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla yenidoğan canlandırma programı (NRP) yürütülmektedir. Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir” diye konuştu.



"Tüm sağlık çalışanları hedefleniyor"

Programda eğitimci olarak bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilyurt, “Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise, sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlı olup gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi, erken tanı ve tedavi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir. Erken yenidoğan döneminde her yenidoğana optimal yaklaşımın yapılması yüksek riskli gebe ve yeni doğanın tanınması, uygun bakım ve sevk ilkelerinin yerleştirilmesi sağlanarak perinatal ve yeni doğan ölümlerinin önlenmesi önemlidir. Bu amaçla ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana başarıyla yürütülen bir hizmet içi eğitim programıdır. Çok verimli geçen 3 günlük eğitimde katılımcılar, yeni bilgiler kazanarak deneyimlerini birlikte paylaştılar. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Tüm katılımcıları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kurs sonunda, katılımda bulunan 25 sağlık personeline sertifikalarını Başkan Yardımcıları Dr. Erdinç Özoğlu, Dr. Bahadır Yazıcıoğlu, VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri, Birim Uzmanı Dr. Meral Çağlar ve eğitimciler tarafından takdim edildi.

