Ukraynalı anne ve kızını Samsun'da misafir ediyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Natalia Laptieva (51) ve kızı Kyra Kyrychenko (10), kendilerine sosyal medyadan ulaşan Fatma Öztürk'e misafir olmak üzere Samsun'a geldi. Ukraynalı aile ile Öztürk'ün otogarda buluşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Atakum ilçesinde yaşayan Fatma Öztürk, Ukrayna'da yaşayan kadın ve çocuklara yardım etmek için sosyal medyada araştırmalar yapmaya başladı. Natalia Laptieva ve kızı Kyra Kyrychenko'yu misafir etmek isteyen Öztürk, aileye ulaşarak Samsun'a davet etti. Uzun süren yolculuğun ardından Samsun'a gelen aile, Öztürk ailesi tarafından otogarda karşılandı. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

'AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLACAKLAR'

Misafirlerine sağ salim kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Fatma Öztürk, "Dillerini bilmiyoruz ama vücut dili var, duyguların dili var, geçiyor birbirimize. Çeviriyle anlaşıyoruz bir şekilde, çok mutluyum şu anda yıllardır tanıyor gibiyim. Değişik bir elektrik yakaladık. İnşallah güzel geçer buradaki zamanları. Güzel bir şekilde karşıladık çiçeklerle. Ailemizin bir parçası olacaklar, bizim misafirimiz olacaklar. Kyra da güzel güzel uyuyabilir artık, uyuyamıyordu çünkü" diye konuştu.

'KYRA ARTIK RAHAT UYUYABİLECEK'

Ukraynalı aileye sosyal medya üzerinden ulaştığını belirten Öztürk, "Kyra, sosyal medya üzerinden ona ulaştığımda hiç uyuyamadığından bahsetmişti. Sonra ben de ne yapabilirim, diye düşünmeye başladım. Elimden geleni yaptım ve bir şekilde Türk Konsolosluğu ve Büyükelçilik aracılığıyla onlara ulaşıp yardım etmelerini istedim. Kırmadılar, yardım ettiler yol paraları yoktu, gıdaları yoktu her şeyi Türk Konsolosluğu karşıladı. Şu anda da onların sayesinde bugün buradalar. Kyra için çok uğraştım ama emeklerime de değdi. Perşembe gününden beri yoldalar. Bayağı uzun ve yorucu bir yolculuk onlar için. Şimdi evimize gideceğiz banyo yapacaklar, uyuyacaklar, onlara güzel kahvaltı hazırlayacağım" dedi.

'ÜLKEM ŞU AN İYİ DURUMDA DEĞİL AMA İLERİDE DÜZELECEK'

Uzun ve yorucu bir yolculuk yaşadıklarını belirten Natalia Laptieva ise, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Fatma bana ve benim kızıma buraya gelmem konusunda yardımcı oldu. Benim ülkem şu an iyi durumda değil ama ileride düzelecek. Erkeklerimiz çok güçlü. 18'den 65'e kadar ülkemizin yeniden özgürlüğü için savaşıyorlar. Kimse ülkemdeki kadınlara, evlere, çocuklara dokunamaz. Buna izin vermeyiz" ifadelerini kullandı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

