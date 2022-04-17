Samsunlu aile savaş mağduru anne ve kızına evlerinin kapılarını açtı

Samsun’da yaşayan Deniz ve Fatma Öztürk çifti, sosyal medya üzerinden ulaştıkları savaş mağduru Ukraynalı anne ve kızını evlerinde misafir ediyor.

Samsun’da yaşayan Fatma Öztürk (40), Ukrayna'da yaşanan savaşla ilgili haberlerden etkilenerek Ukraynalı bir aileye ulaşmak için kolları sıvadı. Ukraynalı 10 yaşındaki Kyra Kyrychenko ile sosyal medyada tanışan Öztürk, akabinde minik kızın ailesini Samsun’a davet etti. Türk konsolosluğunun ve Kiev Güvenlik Ataşesi'nin girişimleri sonucunda minik Kyra Kyrychenko ile annesi Natalıa Laptıeva (51) Samsun’a geldi.



"Keşke ben de Türkiye’de uyuyabilsem dedi"

Eşi Deniz (42) ile birlikte Ukraynalı aileye kapılarını açan Fatma Öztürk süreci anlattı. Savaşla ilgili çıkan haberlere çok üzüldüğünü ifade eden Fatma Öztürk, “Korona virüsü ağır geçirdim. Bu süreçte 6 ay boyunca evde yattım. Haberleri izlerken Ukrayna–Rusya savaşı sürekli gündemdeydi. Ben orada takip ederken çocuk ve kadınların kocalarını geride bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarına çok üzüldüm. Empati yapınca bu bizi çok etkiledi. Daha sonra Kyra ile sosyal medyada konuştuk. Yolumuz kesişti. 'Keşke ben de Türkiye’de uyuyabilsem' dedi. Uyumak istediğini ve uyuyamadığını söyledi. Ben 'Yardım etmemi ister misin?' diye sordum. Elimden bir şey gelebilir mi diye şansımı denedim ve oldu. Türk tahliye otobüsleri bitmişti ama Türk konsolosluğu bu aileye yardım etti. Bütün yol parasını karşıladılar. Özellikle Kiev Güvenlik Ataşesi Fatih Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bugün bu aile buradaysa onun sayesindedir” dedi.



“Şu anda evimizdeler, güvendeler ve çok mutlular”

Aileye çabuk alıştığını söyleyen Öztürk, “Kyra uyumayı bile istemiyor, 4 gündür yoldalar. Onlarla ilk karşılaştığımızda sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz gibiydi. Çok tatlı bir anne ile kız. Benim misafirim olacaklar. Umarım burada güzel zaman geçirirler. Ülkelerine güzel anılarla dönerler. Ben zaten bu durumda valimizin ve Belediye Başkanımız Cemil Deveci’nin duyarsız kalmayacağına eminim. Bir şekilde farklı yardımlar edeceklerdir. Samsun olarak bu durumdan Türkiye adına çok mutluyum. Her türlü mülteciye kapımız açık bir ülkeyiz. Genetik olarak Türkler merhametli ve yardımsever insanlardır. Bir sabah uyanmıştım, kafamda oğlumla eşleştirdim. Bir tane çocuk vardı, elinde poşetle ağlayarak yolda yürüyordu. Bir anda sanki benim oğlum aynı durumda olsa gibi düşündüm. O çocuk ağlarken ben de ağladım, içim parçalandı. Anneler şu an beni anlayacaktır. Bir kişinin hayatına bile dokunsam bu da bir şeydir. Elimden geleni yaptım, çok uğraştım. Sonuç güzel oldu” diye konuştu.



"Türkler çok misafirperver insanlar"

Anne Natalıa Laptıeva ise, “Türk insanları çok misafirperverlerdir. Hala bu savaş devam ediyor. Hala insanlar tedirgin ve sığınaklarda kalıyor. Siren sesleri çalmaya devam ediyor. Ruslar çekilmiyor. Türkler çok iyi insanlardır, çok iyi karşılandık” şeklinde konuştu.

Öztürk ailesi, Ukraynalı aileyi evlerinde misafir etmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.