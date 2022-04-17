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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melek annenin bebeklerine yurt içi ve yurt dışından talep

İHA

Melek annenin bebeklerine yurt içi ve yurt dışından talep

Samsun’da ‘Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi’ kapsamında açılan kursa katılan ve bağlı olduğu dernek tarafından down sendromlu oğlu Mümin Güreş için verdiği mücadele ile ‘yılın annesi’ seçilen Melek Güreş’in ürettiği yöresel bebekler hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliği ile hazırlanan ‘Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi’, çocukların ve ailelerin hayata pozitif bakmalarını sağlıyor. Proje kapsamında açılan el sanatları kurslarında üretilen yöresel bebekler, yine belediyenin açtığı el sanatları sergilerinde satılıyor. Elde edilen gelir ise çocukların eğitimine harcanıyor.

Yöresel bebekler büyük ilgi gördü
Düzenlenen kursa katılan ve hayatını oğluna adayan Samsun’un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki Melek Güreş, verdiği mücadeleyle Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yılın annesi seçildi. 19 yaşındaki oğlu Mümin Güreş’in eğitimi için büyük gayret gösteren Melek Güreş’in bu çabasının kamuoyunda duyulmasının ardından ise fedakar anneye onlarca tebrik telefonu geldi. Başta Melek Güreş olmak üzere kursa katılan annelerin ürettikleri bebekler ise büyük ilgi gördü. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından vatandaşlar yöresel bebeklerden aldı ve sipariş verdi. Kısa bir süre içinde yaklaşık 80 yöresel bebek satılırken gösterilen ilgi Melek Güreş’i ve kursa katılan diğer anneleri de mutlu etti.

“Hem çok şaşırdım hem çok sevindim”
Samsun Büyükşehir Belediyesine ve derneğe teşekkür eden Melek Güreş, gösterilen ilgi nedeniyle hem çok şaşırdığını hem de çok sevindiğini söyledi. Oğlunu, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği’nde düzenlenen eğitim çalışmalarına götürdüğünü belirten Güreş, bu sırada kendisinin de düzenlenen kursa katıldığını ifade etti. Oğlunun eğitiminin bitmesini beklerken katıldığı kursta yöresel bebek yapmayı öğrendiğini ifade eden Güreş, “Kursa katılan anneler olarak hep birlikte bu bebekleri üretiyoruz. Evimiz biraz uzakta olduğu için gelişgidişimiz biraz zor oluyor ama bütün bu güzel şeyler de aslında oğlum sayesinde oluyor. Onu kursa getirince ben de burada böyle imkanlarla karşılaştım” dedi.

“Tebrik telefonları aldım”
Ürettikleri yöresel bebeklerin kamuoyunda duyulmasının ardından çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Güreş, “Birçok kişi beni telefonla arayıp tebrik etti. Çok şaşırdım, bu kadar ilgi beklemiyordum. Yöresel bebekleri yaptığımızı herkes duydu. Bebeklere talep arttı. Siparişler gelmeye devam ediyor. İnşallah daha da güzel şeyler olacak ileride. Arayanlar duygulandıklarını söylüyor. Onlar aradıkları için bende çok duygulanıyorum, mutlu oluyorum” diye konuştu.

“Yurt dışından arayıp sipariş verenler oldu”
Kursta el sanatları usta öğreticisi olarak görev yapan Öznur İleri ise “Bu yöresel bebekleri, kullanılmayan ve artan kumaşlardan, iplerden yaptık. Tamamen geri dönüşüm bebekleri. Anneler dikiş makinesi kullanmadan tamamen ellerinde dikerek bu bebekleri yapıyor. Çocuklar eğitim görürken anneler de bu süre içerisinde kursta bu bebekleri yapmayı öğrendi. Melek Hanım çok uzak bir yoldan buraya geliyor. En zor şartlarda gelen kendisi. Mahalledeki komşuları bile onun burada bebek yaptığını bilmiyordu. Ancak bu duyulduktan sonra İstanbul, Bursa, Bodrum gibi birçok yerden talep geldi ve buralara bebekler yapıp yolladık. Yurt dışından arayıp sipariş verenler oldu. Bu kadar ilgi olacağını hiç beklemiyorduk. Burada bebek üretmeye devam ediyoruz. Burası anneler için bir anlamda stres attıkları, moral buldukları bir yer oldu” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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