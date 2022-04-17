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Kestiği armut dalı kafasına düşen şahıs hastanelik oldu

İHA

Kestiği armut dalı kafasına düşen şahıs hastanelik oldu

Samsun'da kestiği armut dalının kafasına düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Aşağısusuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki armut ağacının dalını kesen Cemal S. (64), kestiği dalın kafasına düşmesi sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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