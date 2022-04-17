Kestiği armut dalı kafasına düşen şahıs hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kestiği armut dalının kafasına düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Aşağısusuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki armut ağacının dalını kesen Cemal S. (64), kestiği dalın kafasına düşmesi sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.