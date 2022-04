Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç

Tayfur KARA- Esra AKSU/SİNOP, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak sadece bölgesel bir güç değiliz. Türkiye artık küresel bir güç" dedi.

Sinop'da çeşitli programlara katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarda Atatürk Spor Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Çavuşoğlu, Cumhuriyet tarihinde Sinop'a gelen ilk Dışişleri Bakanı olduğunu belirtirken, yoğun kalabalığın kendisini duygulandırdığını söyledi.

'YANGIN YANIBAŞIMIZDA'

Dünya düzeninin değişmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Dünya 5'ten büyüktür diyor Cumhurbaşkanımız. Neden? Çünkü başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor. Başlayan savaşları durduramıyor. İnsanların beklentisine çözüm bulamıyor. Pandemi zamanında bile BM Güvenlik Konseyi 3 ay sonra bir kararla karşımıza çıktı. Herkesin ortak derdi olan, kimsenin farklı düşünmediği bir konuda bile. Ama, 'Bu sistem değişsin' derken çözümler de ortaya getiriyoruz. Kimseye bir garezimiz yok. Daha adil bir dünya için çalışalım diyoruz. Ama bu sistem değişinceye kadar oturup bir kenarda bekleyemeyiz. Çünkü yangın yanıbaşımızda. Çatışmalar ve savaşların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Doğumuzda, batımızda, kuzeyde, güneyde Balkanlarda, Kafkasya'da, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da ve şimdi Ukrayna'da sorunlar var. Yanıbaşımızda Gürcistan'ın durumu ortada. Yani Gürcistan'ın da sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda yaşadığı sorunlar var. Ama biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak sadece bölgesel bir güç değiliz. Türkiye artık küresel bir güç" diye konuştu.

'HER KRİZ FIRSATI DA BERABERİNDE GETİRİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin farklı bir noktaya evrildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Zorluklar var mı? Var ve olacak. Bugün tüm dünyada zorluklar var. Mazeret olsun diye söylemiyoruz. Tüm dünyada enflasyon var mı? Var. Tedarik zinvirlerinde sıkıntı var mı? Var. Bu sıkıntılar şimdi Ukrayna savaşıyla beraber farklı bir boyut kazandı. Ama her kriz fırsatı da beraberinde getirir. Bir tarafta var olan krizleri çözmeye çalışıyoruz, bir taraftan da önümüze çıkan fırsatları da ülkemiz ve milletimiz için değerlerdirmeye çalışıyoruz. Bunun adı fırsatçılıksa fırsatçılık. Biz başkalarının kötülüğünden medet uman bir millet değiliz. Tam tersi, insani dış politilamızla tüm mazlumlara da yardım eden bir milletiz. İşte Ukrayna savaşında da aynı anlayışla bu savaşın bir an önce sonlandırılması için çaba sarfediyoruz. Neden her iki lider, her iki ülke sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucuğunu kabul ediyor? Çünkü biz ilkeli davranıyoruz. Çünkü biz ilişkilerimizi herkesle en iyi şekilde yürütmek istiyoruz. Dengeli ve adaletli davranıyoruz. Doğruyu söylüyoruz" dedi.

İftar programının ardından Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Ankara'ya dönmek üzere şehirden ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

