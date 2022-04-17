Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Eyüpspor: 2

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Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:

12. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kayamba’nın şutu az farkla direğin sağından auta çıktı.

21. dakikada Hasan’ın pasında topla buluşan Fofana’nın şutunu kaleci Çağlar güçlükle kontrol etti.

33. dakikada Hasan Kılıç’ın 30 metreden vurduğu sert şutta meşin yuvarlak defansa da çarpıp filelerle buluştu. 10

35. dakikada Thill’in kullandığı serbest vuruşta Buatu’nun kafa vuruşu maçtaki eşitliği sağladı. 11

48. dakikada Alaaddin’in kalecisine geri pasında araya giren Thill’in şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

59. dakikada Cihan'ın şutunda top Savicevic'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Savicevic'in şutunda top filelerle buluştu. 21

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tomane'nin şutunda top sol direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada Pa Dibba'nın şutunda Alaaddin'e çarpan top filelerle buluştu. 22

90+1. dakikada ceza sahası solundan vurduğu şutta kaleci Çağlar topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+5. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın sert şutu keleci Çağlar'da kaldı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Anıl Usta xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Alaaddin Okumuş x, Osman Çelik xx, Sheldon Bateau x, Soner Gönül x, Cihan Kahraman xx (Ensar dk. 89 ?), Hasan Kılıç xx, Ngandu Kayamba x (Polat dk. 89 ?), Vukan Savicevic xx, Moryke Fofana xx, Tomane Mendes x

Yedekler: Aykut, Ali, Hüseyin, Yunus Emre, Tolcay, Bah, Melih Okutan, Tallo

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Strahil Popov x (Pa Dibba dk. 75 xx), Yalçın Kılınç xx, Jonathan Buatu xx, Bülent Uzun x (Taşkın dk. 40 x), Timur Temeltaş x (Enes Keskin dk. 62 x), Bekir Yılmaz x, Oğulcan Çağlayan x (Teddy dk. 40 x), Oliver Thill xx, Gerson Rodrigues xx, Umut Bulut x (Cenk Ahmet dk. 62 x)

Yedekler: Emrullah, Mikail, Enes Ersoy Öztürk, Mete

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Hasan (dk. 33), Savicevic (dk. 59) (Samsunspor), Buatu (dk. 35), Alaaddin (dk. 82) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Cenk Ahmet (dk. 90+3) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Bateau, Alaaddin (Samsunspor)

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