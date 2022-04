OMÜ Bafra Kampüsü Gelişim Planı Vizyonu Tanıtımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Kampüsünde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Kampüs Gelişim Planı Vizyonu’nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım etkinliğine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ak Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Selim Eren, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, fakülte öğretim üyeleri ve idari personeller katıldı.

OMÜ Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı Harita Mühendisi Hakan Yıldız’ın ‘Bafra Kampüs Gelişim Planı Vizyonu’nun detaylarını anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Kampüsün gelişim planı, kademeleri, planlama alanları, kampüs girişi, akademik bölge, rekreasyon alanı, ARGE ve tarımsal model üretim alanı, kampüste öngörülen yaşam verileri, öğrenci yurtları planlaması, kampüs araç ve yaya ulaşım planı başlıklarında gerçekleştirilen sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ‘Kampüs Gelişim Planı Vizyonu’ hakkında konuşma gerçekleştirdi.



“Kampüsün yaşayan bir mekân olması önemli”

OMÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Rektör Ünal, “Bizim burada ortaya koyduğumuz plan on yıllık, yirmi yıllık, çeyrek asırlık bir vizyondur. Bafra’yla alakalı olması gerekenler, bizim ön gördüklerimiz şu an bu planda belirttiklerimizdir. Yarın şartların ne olacağı ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği tekrar planlanabilir. Fakat bazı şeylerin ön görülmesi ve alt yapısının buna göre organize edilmesi gerekmektedir. Vizyonumuz burada bulunan öğrencilerin yüksek bir çoğunluğunun kampüs içerisinde yaşamasını sağlamak. Kampüsün sürekli yaşayan bir mekâna dönüşmesidir” dedi.



“Nitelikli kampüs, vizyonumuzun yapı taşlarından biri”

Kampüsün, içerisinde bulunduğu kentin de birtakım ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ifade eden Rektör Ünal, “Bu noktada belediye iş birliği önem arz ediyor. Kampüs içerisinde ormanlık alan planlanıyor. Yaklaşık 8 bin civarında ağaç dikimiyle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kendi çevresindeki ihtiyaçları karşılayacak bir kütüphanesinin mutlaka olması gerekiyor. Aynı zamanda nitelikli kampüse dönüşebilmesi için nitelikli hoca ve öğrencinin gelmesi lazım, bunun içinde kampüs içerisinde hocaların kalabileceği lojmana, öğrencilerin konaklama sorununu gidereceği yurtlara ihtiyacı var. Bafra Kampüsünün planlaması ve gelişim vizyonu bütün bu kurgular dikkate alınarak hazırlandı” şeklinde konuştu.



“Asıl amacımız üretime yönelik ARGE”

Kampüsün iki alan olarak planlandığını söyleyen Rektör Ünal şöyle devam etti:

“Kampüs yaşam alanı ve ARGE alanı olarak planlandı. Akademik alan diye adlandırdığımız daha doğrusu yaşam alanı diye isimlendirdiğimiz bir alan, diğeri ise tarıma yönelik olarak planlanan ARGE alanı. ARGE alanı olarak planlanan alanda üretimi kastetmiyoruz. Burada üretim elbette yapılacaktır fakat asıl amacımız üretime yönelik ARGE çalışmalarının yapılması ve ArGe alanlarının kazandırılmasıdır.”



‘İlçe kampüslerin merkez kampüsle organik bağını kuracağız’

Yarım asırlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bulunduğu pozisyonunu güçlendirmesi gerektiğini belirten Rektör Ünal, “Samsun’un hemen her bölgesinde kendisine ait bir yapısı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi kendi enerjisini, akademik gücünü, zihin potansiyelini bölgenin huzuruna, barışına, kültürüne, medeniyetine, kalkınmasına katkı sağlaması için bir şekilde kullanması ve kullandırması gerekiyor. Bizim temel perspektifimiz buydu. Ve biz bütün kampüslerimizi bu perspektifle oluşturmayı planlıyoruz. Bafra Kampüsü için plan oluşturuldu. Sırada Çarşamba Kampüsü ve diğerleri var. Bütün kampüslerimizin merkez kampüsle organik bir bağını ve ilişkisini kuracağız” diye konuştu.



“Öğrencinin Bafra’da kalmasını önemsiyoruz”

Bafra’ya gelen öğrencinin Bafra’da kalmasını, kampüste kalmasını istediklerini söyleyen Rektör Ünal, şunları söyledi: “Öğrencinin fiilen güvenli bir şekilde kampüsün içiresinde bulunmasını, zaman geçirmesini önemsiyoruz. Öğrencinin derse gelip gittiği veya dersi bittikten sonra Samsun’a, Atakum’a dönmesini değil, kampüste kalmasını ve burada vakit geçirmesini istiyoruz. Bunu başarabilirsek kente katkıları da artacaktır. Bahsettiğim katkı ekonomik değil bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü üniversite katma değer olarak düşünüldüğünde kentin kültürüne, medeniyetine, görgüsüne, zihinlerine etki eder. Eğer bunları yapabilirse ekonomik çarpanı otomatik olarak artacaktır.”



“Bafra’nın kendisine bir ihtisas alanı seçmesi lazım”

Bafra’nın kendisine bir ihtisas alanı seçmesi gerektiğini dile getiren Rektör Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bafra’nın bir şeye odaklanması gerekiyor. Bizim burada her ne kadar kurulu olan fakültelerimiz olsa da bundan sonraki yapılanmanın birbiriyle bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılığa odaklanmak suretiyle burada yeni bir kümenin oluşturulması hem bölgenin gelişimine katkı sağlaması hem de ekonomisine katı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bafra Kampüsünün Bafra’nın ayrıcalıklı bir bölgesi olarak merkeze alınması ülke açısından bir teminat oluşturmasını ümit etmekteyiz.”



“Bafra Kampüsü Gelişim Planı Vizyonu beni heyecanlandırdı”

Rektör Ünal’ın ardından söz alan Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, “Bafra Kampüsü Gelişim Planı Vizyonunun sunumunu dinlerken Bafra’nın bir evladı olarak heyecanlandım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biz bu vizyon belgesindeki hususların gerçekleştirilmesi için elimizden ne geliyorsa onun fazlasını yapmaya hazırız. Bafra’da dinamik bir yapı güzel bir birliktelik var. Rektörümüz göreve başladığı günden itibaren hem Bafra’ya hem de diğer ilçelere gerçekten büyük bir hassasiyet gösteriyor. Özellikle ilçelerdeki fakülte ve yüksekokulların kampüs şeklinde birleştirilmesi noktasındaki çalışmalarını ben takdirle karşılıyorum. Kampüs fikri gerçekten çok önemli ve değerli. Bu noktada yapılacak çalışmalarda bizde elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından projenin detaylarını görüşmek üzere OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Ak Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ile bir toplantı gerçekleştirdi.

