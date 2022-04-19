Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Çakmak ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

İftar öncesi aile üyeleriyle sohbet ederek, kendilerini evlerinde ağırlayan Çakmak ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Dağlı, birbirinden başarılı 5 kız çocuğundan 3’ü üniversite mezunu, birisi üniversite ve birisi de fen lisesi öğrencisi olan Ayhan ve Sare Çakmak çiftini imkanlarını seferber ederek çocuklarını okuttukları için tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.