Ölü yunus karaya vurdu

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Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Atakum ilçesi Türkiş mevkisindeki sahile vuran ölü bir yunus görenleri tedirgin etti. Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ölü yunusu görünce yetkili belediyeye haber verdi. Belediye görevlileri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunusu sahil kenarından alıp götürdü.

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