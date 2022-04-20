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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında

İHA

Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında

“İstatistiklerle Çocuk 2021” sonuçlarına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 26,9’unu çocuklar oluştururken, Samsun ise yüzde 23,7 oranı ile ülke ortalamasının altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Çocuk 2021” sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluşturdu. Geçen sene bu oran yüzde 27,2 olarak gerçekleşti.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler(BM) tanımına göre 017 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu.

Samsun Türkiye ortalamasının yüzde 3,2 altında
Türkiye’de çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,9, Samsun'da ise yüzde 23,7. Samsun bu rakamla çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının yüzde 3,2 altında kaldı. Samsun’un toplam nüfusu 1 milyon 371 bin 274 kişi. Bunun 324 bin 390’ı çocuklardan oluştu. Çocukların yaş gruplarına göre dağılımı da şöyle: 04 yaş arası 78 bin 664, 59 yaş arası 92 bin 792, 1014 yaş arası 95 bin 627, 1517 yaş arası 57 bin 307.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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