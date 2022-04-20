Samsun'da şüpheli ölüm

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Samsun'da Irak uyruklu bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Fouad Kadhım Hawerif AlFuaıjı (62) evinde ölü olarak bulundu. Iraklı yaşlı adamın boynunda tırnak izlerine rastlandı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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