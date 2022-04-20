Samsun'da 'Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı arıcılara 135 ton kristal şeker dağıtıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, arıcılara destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Samsun'da faaliyet gösteren ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif arıcılık yapan yetiştiricilere dağıtılmak üzere Çarşamba Şeker Fabrikası'ndan 216 ton kristal şeker tahsis edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bilindiği üzere arıcılık, ekonomik boyutuyla yapılan tarımsal bir faaliyet olup ülkemizde ve dünyada birçok aile geçimini arı yetiştiriciliği ile sağlamaktadır. Bal arıları, arı ürünlerinin çeşitliliği ile polinasyona katkı sağlamaktadırlar. Arıcılık için ilimizin sahip olduğu doğal elverişliliğin ideal bal üretimi hedefine ulaşması için yoğun çaba harcanmaktadır. İlimizde Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) göre ise aktif olarak arıcılık yapan işletme sayımız bin 290, kovan sayımız ise 94 bin 166’dır. 2021 yılı itibarıyla Arılı Kovan desteklemesi kapsamında 1090 işletmedeki 82 bin 504 kovana toplamda 1 milyon 650 bin 80 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Arıların doğal iki besini polen ve nektar olup arılarda ilkbahar beslemesi yapılmaktadır. Bu beslemenin amacı, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, yiyeceklere katılarak verilen bazı ilaçların arılara verilmesi, ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini erkenden başlatmak ve hızlandırmak suretiyle kolonilerin nektar akımına güçlü kadrolarla girmesini sağlamaktır. Arılarda ilkbahar beslemesine katkı sağlamak amacıyla, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, aktif kolonisi olan arıcılara şeker dağıtımı il müdürlüğümüz koordinatörlüğünde ve ilimiz arı yetiştiricileri birliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Vezirköprü, Lâdik, Havza, Asarcık, Kavak, Alaçam, Yakakent ve Bafra ilçelerimizde 135 ton şeker dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Diğer ilçelerimizde önümüzdeki günlerde dağıtılmaya devam edecektir. Üreticilerimizi, dünyanın ve dolayısıyla ülkemizin bu sancılı sürecinde tarımsal üretimin her alanında yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Sözümüzdeyiz, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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