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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası

İHA

Samsun’da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası

Samsun’da polis tarafından yapılan kumar uygulamasında 3 bin 58 şahısın GBT’si sorgulandı, 1 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL idari para cezası yazıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Nisan Salı günü 21.0024.00 saatleri arasında il genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İl genelinde 47 ekip ve 141 personellin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 3 bin 58 şahısın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı, 8 kişinin aranan şahıslardan olduğu belirlendi. Uygulamada 170 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine (dernek) kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı, 2 iş yerine tutanak tanzim edildi (kapalı alanda sigara içilmesi). Bahse konu 1 iş yeri sahibine adli işlem yapılarak kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL, 3 şahsa kapalı alanda sigara kullanmaktan 831 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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