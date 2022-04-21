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Samsun'da sis ve puslu hava

İHA

Samsun'da sabah saatlerinde sis ve puslu hava etkili oldu.

Samsun'da sis ve puslu hava

Samsun'da sabah saatlerinde sis ve puslu hava etkili oldu.
Samsun'da yağmurlu günlerin ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Daha sonra deniz tarafından gelen sis ise şehri kapladı. İlerleyen saatlerde sis kalkarken, yerini pusa bıraktı. Doğu tarafından esen rüzgarla şehre sanayi bölgesinin azot kokusu yayıldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağı raporlarına göre şehir merkezindeki hava kirliliği oranı son birkaç günde hassas ve orta seviyelere ulaştı. 1920 Nisan arasında hassas ve orta seviyede seyreden hava kirliliği bugün itibariyle ölçülen verilere göre normal seviyelere indi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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