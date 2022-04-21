Kırsaldaki kapalı okullar eğitime açılacak

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrenci yetersizliğinden dolayı kırsalda kapanan okullar tekrar açılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, kırsalda genç nüfusun azalması ve taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapanan kırsal mahalle okullarının yeniden açılacağını, okulun bulunduğu mahallede hangi alanda ihtiyaç varsa o şekilde dönüşümü yapılarak ve halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Kırsalda kapanan okulların tekrar eğitim ve öğretime başlaması için çalışmalara başladığını belirten Demirkol, “Millî Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje doğrultusunda kırsalda kapalı bulunan okullarımızı eğitim ve öğretime kazandıracağız, bununla birlikte okullarımızı köyde halkın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tadilata sokarak hizmete açacağız. Mahalle muhtarlarımızla görüşerek, mahallemizde hangi alanda ihtiyaç olursa ona göre tadilat yapılacak. Örneğin okul öncesi öğrencilerimiz varsa mahallemizde ana sınıfı açacağız. Halk eğitim merkezi kursumuz açılması gerekiyorsa o şekilde planlama yapacağız. Bu binalarımız atıl durumda. Binaları yeniden halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

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