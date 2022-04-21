Uyanıkoğlu: "Kira uyuşmazlığında çözüm arabuluculukta"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyanıkoğlu: "Kira uyuşmazlığında çözüm arabuluculukta"

İHA

Uyanıkoğlu: "Kira uyuşmazlığında çözüm arabuluculukta"

Samsun Arabuluculuk Merkezi Kurucu Müdürü Av. Harun Uyanıkoğlu, kira ilişkisi kaynaklı uyuşmazlıkların ancak 'arabuluculuk' ile en kısa sürede çözülebileceğini belirtti.
Dünyayı etkileyen Covid19 salgını ve devamı süreçte yaşanan ekonomik sorunların kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklarda da artışa neden olduğunu hatırlatan Av.Harun Uyanıkoğlu, "Ödeme güçlüğü çeken kiracılar kiradan indirim ya da bir süre artış olmamasını talep ederken, kiralayanlar da kira bedellerinin artmasını istemekte, bu durum da iş hayatında huzur ve barışı olumsuz etkilemektedir. Kira sözleşmesinin tarafları arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü için devlet yargısı en az iki yıl sürmekte masraflar ve avukatlık ücretleri gibi tüm giderlerin neredeyse dava konusunun yüzde yirmi beşini oluşturmaktadır. Devlet yargısı bedel tespiti veya uyarlama ile yetinmektedir. Tarafların her ikisini de memnun etmeyen bir kararlarla kira sözleşmesi devam etmektedir. İlişkinin mevcudiyeti ve geleceği büyük ölçüde zarar görecek, çatışma ortamı devam edecektir. Artık yol arkadaşlığı bitecek, düşmanca duygular ve olumsuz tavırlar karar üzerine sürdürülmek zorunda kalınan ilişki hâkim olacaktır. Her kira ilişkisinde kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Kira ilişkisinin ne zamandan beri devam ettiği, mecurun bakım ve dekorasyonu, kira bedeli ödemelerindeki düzenliliği, AVM kurallarına uyumu gibi sayısız durum tarafların birbirine bakışını etkilemektedir. Kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkların arabulucu vasıtasıyla çözümlenmesinde hem kiraya veren hem de kiracı açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Kiralayan ile kiracı ortaya çıkan bu sorunları şu anda ihtiyari olarak dostane çözüm yoluyla ve bir arabulucu yardımıyla kendileri çözebilme imkanına sahiptirler ancak kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkların dava şartı olarak getirilmesi halinde dava açmadan tarafların arabulucu önünde bir araya gelmeleri sorunların daha kolay çözümünü sağlayacaktır. Yukarıda anlatıldığı üzere dava açmadan kaynaklı tüm bu muhtemel sorunlar düşünüldüğünde müzakerelerle, gizlilik içinde yürütülecek bir arabuluculuk süreci, tarafların birbirlerini anlayabileceği, empati kurabileceği, ilişkilerini sonrasında da sürdürebilecekleri en doğru çözüm yöntemi olacaktır. Kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması sonrası uyuşmazlığın çözümü 1 gün ila 8 hafta içerisinde hiçbir harç ödemeden sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile süreç sonlanmış olacaktır. Taraflar varılacak anlaşma ile kira ilişkisinin bundan sonraki şeklini hem konu hem de süre yönünden sınırsızca düzenleyebilecekler, değişen durumlara göre de yeniden arabuluculuk yöntemi ile bir araya gelebileceklerdir" dedi.
Dava yolundan farklı olarak kira bedellerini aydan aya, yıldan yıla veya herhangi bir zaman dilimine göre belirleyebilecekleri gibi ciro üzerinden belirleme, sektörel gelişmelere göre belirleme yollarına gidebilecekleri ifade eden Uyanıkoğlu, "Özgürce kira sözleşmesinin her bir maddesinde diledikleri değişikliği yapabileceklerdir. Bağımsız bir biçimde kiralananın niteliğini değiştirme, küçültme ya da büyültme, mal ile ödeme, kira ilişkisine yan ya da ek başka ilişkilere girme gibi sınırsız seçenekle aralarındaki dengeyi kurabileceklerdir Taraflar nasıl ki kira ilişkisi kurulurken rızai olarak bir araya gelip kazankazan yöntemi ile aynı hedefe yürümüşlerse, bundan sonra da karşı karşıya değil, yan yana bir ilişkiyi tercih etmiş olacaklardır. Kira ilişkileri tüm hukuki ilişkiler içerisinde aile hukuku sonrasında en uzun süren ilişkilerdendir. Arabuluculuk yönteminde bu ilişkinin bozulmayacağı sonuçlar elde edilecektir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Böylelikle her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta, iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır. Arabuluculuk yolu ile yeniden tesis edilen kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı yüzde 1,89 yerine 132,30 TL maktu olarak uygulanacaktır. Bu durum taraflara ciddi vergi avantajı da sağlayacaktır" diye konuştu.
Uyanıkoğlu, "Kira uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar öncelikle arabuluculuğu alternatif bir yol olarak denemelidir. Dava açmadan önce kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk iş hayatında barışın ve huzurun sağlanması için ilk adım olmalıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: “1 milyon 370 bin kişinin hayatına dokunmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “1 milyon 370 bin kişinin hayatına ...
"İMECE" ile kamuda 345 bin TL tasarruf
YEREL HABERLER "İMECE" ile kamuda 345 bin TL tasarruf
Sağlık Müdürü Oruç: “Covid-19’un artık sonuna geldik” Samsun’un korona bilançosu: Toplam 400 bin vaka
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Oruç: “Covid-19’un artık sonuna ...
'Salmonella' vakaları: “Gıda sektöründe çalışanların yüzde 60’ı ellerini doğru yıkamıyor”
YEREL HABERLER 'Salmonella' vakaları: “Gıda sektöründe çalışanların ...
Ozon tedavisi vücudun savunma sistemini harekete geçiriyor
YEREL HABERLER Ozon tedavisi vücudun savunma sistemini harekete ...
Kırsaldaki kapalı okullar eğitime açılacak
YEREL HABERLER Kırsaldaki kapalı okullar eğitime açılacak
Başkan Demir: “Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Öğrenciler her türlü sıkıntıda ...
Başkan Demirtaş: “İlkadım Belediyesi yerel yönetimlere öncü oldu”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “İlkadım Belediyesi yerel ...
Samsun'da sis ve puslu hava
YEREL HABERLER Samsun'da sis ve puslu hava
Vali Dağlı: “Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Öğrencilerimiz kendilerini iyi ...
Başkan Kılıç: "İnançla ve azimle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "İnançla ve azimle çalışıyoruz"
Başkan Kılıç: "Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde ...
Samsun’da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Samsun’da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para ...
Arıcılara 135 ton kristal şeker dağıtıldı
YEREL HABERLER Arıcılara 135 ton kristal şeker dağıtıldı
Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı
Özdemir: “Tanıtım günleri ilçemizin için bir fırsat”
YEREL HABERLER Özdemir: “Tanıtım günleri ilçemizin için bir fırsat”
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Ramazan'da ağız kokusuna karşı dil temizliği
YEREL HABERLER Ramazan'da ağız kokusuna karşı dil temizliği
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Minikler resim yaparak ve uçutrma uçurarak doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Minikler resim yaparak ve uçutrma uçurarak doyasıya ...
Samsun’da Onur Anıtı’na saldırdıkların davasında karar verilecek
YEREL HABERLER Samsun’da Onur Anıtı’na saldırdıkların davasında ...
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Tarladan sofraya fiyat uçurumu HKS ile tespit edildi: Aracılar fiyatları katlamış Aracılar tarafından tarladan 2,31 TL’ye alınan bir limonun marketlere 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan bir ithal muzun marketlere 16,22 TL’ye satıldığı belirlendi
YEREL HABERLER Tarladan sofraya fiyat uçurumu HKS ile tespit edildi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.