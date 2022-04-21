Sınav dönemi yaklaşırken test kitabı satışlarında artış yaşanıyor Kitabevlerinin yolunu en çok LGS ve TYT'ye hazırlanan öğrenciler tutuyor

Haziran ayında yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde kitapçılarda yoğunluk yaşanıyor. Sınav tarihi yaklaşırken soru banlarını bitiren adaylar en çok deneme testlerine yoğunluk gösteriyor.

Üniversiteye giriş sınavı olan TYT ve AYT 18 ile 19 Haziran'da LGS ise 5 Haziran'da gerçekleşecek. Sınavlarda başarılı olmak isteyen adaylar ise sınav tarihine yakın kitabevlerinin yolunu tutuyor. Fiyatları 35 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıkan soru bankası ve denemelere talep artıyor.

Sınav dönemi yaklaştıkça yoğunluklarının artığını ifade eden bir kitabevinde hazırlık kitapları sorumlusu Abdurrahman Şengül, "Sınav dönemi yaklaşıyor. Tabii, bizim yoğunluğumuz da artıyor. Şu anda en çok hareketli olan alanımız Liselere Geçiş Sınavı alanı ile daimi satışlarımız olduğu Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi alanlarımızdır. Senenin başında başlayan, biraz daha erken başlayan ve sistemli giden adaylar TYT, AYT denemeleri alıyor. Özellikle tüm derslerin bir arada olduğu denemelere adaylar ilgi gösteriyor. Soru bankası fiyatları yayınevinin takdirine, kitabın kalınlığına göre 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Denemeler de 35 ile 60 TL civarında seyrediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.