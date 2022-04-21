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Hastanede yatan minikleri sevindiren sürpriz

İHA

Hastanede yatan minikleri sevindiren sürpriz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan çocuk hastalara Kızılay tarafından oyuncak hediye edildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, hastanede yatan çocuk hastalara oyuncak ve balon hediye ederek bayramlarını kutladı.
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Türk Kızılay Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yurt ve Erkan Karabağır ve Genç Kızılay gönüllüleri, çocuk cerrahisi, çocuk genel servisi, çocuk hematolojionkoloji servislerini gezerek çocuklara hediyeler verdiler. Hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan çocuklar, görevlilere teşekkür ettiler.

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