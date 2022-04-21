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Onur Anıtı'na saldıran kuzenlere 5'er yıl hapisSamsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Samsun

2022-04-21 16:01:30



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